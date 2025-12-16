Има задържан на протеста срещу вдигането на местните данъци в Несебър

Един човек е задържан по време на протеста на граждани пред сградата на Общинския съвет в Несебър, казаха за БТА от Районното управление на полицията в общинския център.

Председателят на Общински съвет - Несебър Върбан Кръстев съобщи, че предложените промени в Наредбата за местните данъци и такси, които станаха повод за недоволството, са преминали през гласуване на днешното заседание на съветниците.

Още: Пеевски поиска от кметовете си да не увеличават местните данъци и такси

Искането за увеличение на данък сгради е било прието, но не със заявените по-рано 40 на сто, а с около 20 процента.

По време на протеста граждани опитаха да блокират входа на сградата на Общинския съвет. Организаторите от "Да, България" коментираха, че протестите ще продължат, но този път пред сградата на общинската администрация. Точна дата все още не е обсъждана.

Още: В кои градове такса "смет" ще е най-ниска?