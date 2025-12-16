Любопитно:

16 декември 2025
Идва ли сняг за Коледа? Прогноза за времето до края на декември 2025 г.

В дните от 16 декември 2025 г. до края на годината в страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Температурите ще са над климатичните норми, минималните - близки до нулата, а максималните в повечето райони ще са около 10°, по-ниски в местата с трайна мъгла. На 18 и 19 декември за кратко ще духа слаб до умерен западен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса, температурите ще се повишат с два-три градуса, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 15-21 декември 2025 г.

Без сняг?

В началото на третото десетдневие от месеца ще бъде предимно облачно. Повишава се вероятността за слаби превалявания от дъжд на отделни места, главно в Южна и Източна България. В източните райони вятърът ще се ориентира от югоизток и там температурите ще бъдат сравнително високи, до 15°-16°, а в западната половина от страната ще се понижат, максималните ще 7°-10°.

До края на месеца облачността ще е по-често значителна, ще има и превалявания, предимно слаби и предимно от дъжд, който в ниските планински райони към 26-27 декември ще се примесва и ще преминава в сняг. Температурите ще се доближат до климатичните норми. През последните дни от месеца ще се задържи предимно облачно, остава с повишена вероятност за валежи, предимно от сняг, в югоизточните райони и по Черноморието - от дъжд.

Има ли надежда за сняг? Проф. Георги Рачев с нова прогноза

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева
