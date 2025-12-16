В интервю за Карбовски Митрофанова сипе кремълска пропаганда срещу България, ЕС и Украйна

В интервю за Мартин Карбовски руският посланик в София Елеонора Митрофанова представя познатия кремълски наратив – Русия не е виновна за нищо, всички останали са марионетки, а кървавата война в Украйна удобно се преименува на "конфронтация", за която отговорността трябва да се разтвори в мъглата на дипломатически евфемизми.

В интервюто Митрофанова атакува България за това, че "абсолютно и изцяло подкрепя антируската политика" на ЕС и НАТО. В този прочит подкрепата за страна, нападната от ядрена сила, е "антируска", а не проукраинска или про-международно право. Инвазията, разрушените градове, убитите цивилни и депортираните деца отсъстват напълно от картината. Русия отново е представена като жертва – на санкции, на решенията на суверенни държави, на собствените си съседи, които отказват да се подчиняват. Още: Митрофанова: България става все по-русофобска, но ние ще си търсим правата

"Незаконно произведено оръжие"

Особено показателно е възмущението ѝ от българската оръжейна индустрия. Според Митрофанова България е сред "най-големите доставчици на военна продукция за Украйна", при това произведена по "незаконно" използвани съветски лицензи.

Когато става дума за замразените руско-български отношения, посланикът отново измива ръцете си. "Не ние доведохме отношенията до сегашната безизходица", твърди тя. Липсата на междудържавна комуникация е представена като каприз на българската страна, а не като логична последица от агресивната външна политика на Кремъл. Русия, категорична е Митрофанова, имала "достатъчно партньори". Още: Сниши ли се външно министерство пред враждебна намеса на Митрофанова към български граждани?

Темата "Лукойл" разкрива друг ключов елемент от руската стратегия. Всяко действие на българската държава спрямо рафинерията автоматично се обявява за "експроприация" и "опасен прецедент". Следват заплахи, завоалирани като загриженост за бизнес климата – добре познат инструмент на руската дипломация.

Според нея ЕС бил започнал с "добри намерения", но се превърнал в структура, която отнема суверенитета на държавите. Това идва от представител на режим, в който опозицията е преследвана, медиите са подчинени, а решенията се вземат от тесен кръг около президента. Д

Освен това, Митрофанова е изненадана, че Европа говорела за военен потенциал, а не за мир.