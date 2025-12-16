Удар по джоба: От юли ще плащаме по 3 евро за всеки артикул в малка пратка

От 1 юли 2026 г. ще плащаме фиксирана митническа ставка от 3 евро за всеки поръчан артикул при така наречените "малки пратки" на стойност до 150 евро. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници".

Решението е част от усилията на Европейския съюз за модернизиране на Митническия съюз и беше договорено на политическо ниво в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).

Мярката е временна - до пълното прилагане на реформата на Митническия съюз и до стартирането на Центъра за митнически данни на ЕС (EU Customs Data Hub), планирано за 1 юли 2028 г. Тогава по план всички стоки, внасяни в ЕС, независимо от стойността им, ще подлежат на митнически такси.

Ходът цели по-ефективно управление на нарастващия обем на пратки с ниска стойност, поръчвани онлайн, както и укрепване на митническия надзор върху дистанционните продажби.

Малките пратки наводняват митниците

Увеличаващият се брой пратки с ниска стойност създава значителни предизвикателства за митническите администрации и икономическите оператори. Отчитат се и практиките на изкуствено занижаване на стойността и разделяне на пратки с цел заобикаляне на митническите правила. Новата мярка цели да спре подобни практики и да осигури по-справедлив и опростен механизъм за събиране на митническите вземания.

Според властите мярката ще допринесе и за осигуряване на лоялна конкуренция между икономическите оператори в рамките на ЕС в условията на динамично развиваща се електронна търговия.

По 3 евро за всеки отделен артикул

Фиксираната митническа ставка ще се прилага на артикул, независимо от произхода и вида на стоката. Това означава, че при закупуване на няколко артикула в една пратка, ще плащаме по 3 евро за всяка отделна стока.

За въвеждането на мярката се предвижда изменение на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета относно създаване на общностна система за освобождаване от мита, информираха още от Агенция "Митници".

