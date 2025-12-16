Времето утре - 17 декември 2025 г.

Спорт:

На 17 декевмври 2025 г. минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, малко по-високи по морското крайбрежие, а в София - около минус 3°. Утре преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София - около 8°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините и по морето

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.

