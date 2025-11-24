Студио Actualno:

Кой има имен ден днес, 24 ноември 2025 г. Честито!

24 ноември 2025, 05:55 часа 635 прочитания 0 коментара
На 24 ноември 2025 г. имен ден своя имен ден отбелязват всички, които носят името Екатерина, Катя, Катерина и производните им. На този ден православната църква почита света великомъченица Екатерина - една от най-образованите жени на своето време. Заради вярата си е осъдена на смърт чрез разпъване на колело. Колелото се разпада, когато Екатерина го докосва, палачите не могат да я екзекутират по този начин и я обезглавяват през 305 година.

Имени дни през ноември 2025 г. 

Традиции

В традиционната българска народна култура денят на св. Екатерина (познат като "Света Катерина", 24 ноември) се почита най-вече в Южна България. В Пловдивския край се вярва, че тя предпазва децата от болести, най-вече от шарка. В този регион майките, които имат малки деца, рано сутрин омесват погача и малко кравайче, което намазват с мед. Погачата се раздава за здраве из махалата, а кравайчето се окача на вратата или се хвърля на покрива "за Баба Шарка".

В Родопската област (Средни Родопи) светицата се почита против тежки болести и висока температура. Жените не работят и не пипат остри предмети, защото се вярва, че ако се порежат, раната няма да зарасне.

В Странджанския край, Източна Тракия и сред преселниците от Беломорието на деня на св. Катерина се празнувал против мишки (т. нар. Миши празници). Там жените също не работят, не пипат остри и режещи предмети, замазват огнището с кал и раздават със затворени очи варени зърна (боб, царевица и др.), за да "замажат и затворят очите" на мишките.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрава, честита и благословена. Нека всичките ти желания бъдат закон за близките ти и се радваш на успехи и сбъднати мечти! 

***

Честит празник! Нека този ден бъде празник на любовта и взаимността! Твоята закрилница да те пази и защитава от зли сили! Празнувай от сърце и с любимите си хора! 

***

В този специален ден нека само обич изпълва живота ти, нека само слънце има в дните ти, нека все миг здравето е неотлъчно до теб! Честит имен ден!

***

Весело празнуване на твоя празник! Нека пътят ти е осветен от добрини и късметът винаги те държи за ръка, а здравето да не излиза от дома ти! Да се сбъднат всички пожелания на тези, които те обичат!

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock

