500% инфлация: Страната на ръба на хаоса

Хиперинфлацията отново е реална заплаха за Венецуела. Това е мнението на редица експерти, които обаче не могат да се позоват на официални данни, тъй като Централната банка на страната не е публикувала данни за инфлацията от октомври 2024 г.

Бедността сред населението и трудното справяне с растящите цени обаче са повече от явни.

In a surprising move, Maduro is now doing the Trump dance…



pic.twitter.com/Qqv1PzsTFQ — Matt Gaetz (@mattgaetz) November 24, 2025

В страната е факт смазващо покачване на цените и много венецуелци вече изнемогват и се превиват под тежестта на страховете за бъдещето си. Всичко това вещае завръщане на хиперинфлацията, считана за неизбежна от много експерти.

Още: Мадуро готов да се срещне с Тръмп на четири очи

Инфлация от 500%

Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира за Венецуела годишна инфлация от 548% за 2025 г. и 629% за 2026 г. По данни на венецуелската централна банка през 2018 г. тя достигна 130 060%, което е връхната точка на четиригодишен период на хиперинфлация и криза (2017 - 2021 г.).

Миналата година инфлацията е била 48%, твърди президентът Николас Мадуро, който освен икономически, има и международни проблеми, създавани от американския му колега Доналд Тръмп, който го заплашва с военна интервенция.

Източник: Getty Images

Венецуелската централна банка обаче не е публикувала официални данни от октомври 2024 г.

Още: САЩ с нов удар по кораб за наркотрафик в Тихия океан (ВИДЕО)

"Ако спечелим 20 боливара, харчим 50. Цените се повишават всеки ден", заявява Хасинто Морено, търговец в центъра на Каракас, цитиран от Фокус.

Според Мадуро всички проблеми на страната му произтичат от наложените й икономически санкции. В същото време той твърди, че американците, чрез присъствието си в Карибския басейн, искат да го свалят от власт и да заграбят венецуелските петролни резерви.

Той остава оптимист и дори прогнозира растеж от над 9% през 2025 г. Прогнозите на МВФ са по-скоро за 0,5%, а други независими експерти настояват на 3%.

За да се спаси от Тръмп: Мадуро е предложил несметни количества от резервите от петрол на Венецуела