Пеевски тръгва на съд за синя и зелена зона в София

Решението на Столичния общински съвет (СОС) за двойното увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните ще бъде атакувано в съда от ДПС – Ново начало, съобщиха от партията. "Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в столицата", заявява Делян Пеевски.

ОЩЕ: Терзиев обяви ще даде ли крачка назад за платеното паркиране в София

В позицията, изпратена до медиите, се казва, че двойното поскъпване от лева в евро представлява "скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация".

От ДПС - Ново начало отправят критики към кмета и неговия екип и поясняват, че във вторник (25 ноември) ще атакуват в съда решението на СОС за двойното поскъпване на паркирането в синя и зелена зона, както и срещу тяхното териториално разширяване.

Припомняме, че през последните дни имаше няколко протеста срещу повишаването на цените и разширяването на платените зони за паркиране. Стигна се до блокада на моста "Чавдар" от жителите на кварталите "Сухата река" и "Хаджи Димитър", които настояват проблемът с недостатъчното места за паркиране да бъде решен без това да ги удря по джоба. ОЩЕ: Протестен ден пореден: Срещу промените в паркирането в София