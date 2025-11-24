Коледната магия озари Sofia Ring Mall с блясък и вдъхновение

С официално запалване на светлините на впечатляващата 14-метрова коледна елха, Sofia Ring Mall даде старт на празничния сезон с едно от най-очакваните си събития. Атмосферата бе наситена с емоция, елегантност и истинско зимно вдъхновение, които превърнаха съботната вечер в незабравимо преживяване за стотици гости.

Тази година елхата заблестя още по-красиво благодарение на вълшебния глас на чаровната Гергана Николаева. Нейните изпълнения, в изящен синхрон с виртуозната цигуларка Зорница Иларионова, създадоха празничен саундтрак, който озари целия търговски център.

Допълнителен щрих към магията добавиха приказните деца от Балетно студио „Джулия Ромеова“, които с финес, изящество и детска чистота пренесоха публиката в света на Коледа – такъв, какъвто го помним от мечтите си.

На сцената се изявиха и талантливи млади изпълнители от музикалния формат на Гергана Николаева „Всеки може да пее“ – Амина Савова, Яким Вълчев, Джулиана Донкова и Ирина Тончева. С много емоция и искреност те поднесоха на гостите вдъхновяващи музикални моменти, които докоснаха сърцата на всички присъстващи.

Sofia Ring Mall подготвя и една специална празнична инициатива с кауза. Освен традиционната среща с Дядо Коледа, посетителите ще могат да се включат и в CSR кът, посветен на подкрепата за обновяване на конна база „Ахил“, която предоставя терапевтична езда за деца и подрастващи. Инициативата цели не само да донесе празнично настроение, но и да създаде реална промяна за едно по-добро бъдеще.

В Sofia Ring Mall Коледата вече е тук – по-красивa, по-бляскавa и по-смисленa от всякога.