С искане за по-високи заплати: КНСБ излиза на протест

24 ноември 2025, 06:05 часа 448 прочитания 0 коментара
КНСБ и нейните основни членове ще проведат протестна акция днес (24 ноември) от 12 часа пред служебния вход на Народното събрание, съобщиха от синдиката. Акцията е под надслов "НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!". Синдикатите настояване за - хоризонтална политика по доходите от 10%, законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне, прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

В рамките на процедурата по приемане на Бюджет 2026 КНСБ настоява за допълнителни средства в размер на общо 61,9 млн. евро за недофинансираните структури от секторите "Държавно управление" и "Транспорт", които ще позволят 10% ръст на възнагражденията на заетите в тях.

За сектор „Държавно управление“ (НАП, НОИ, АСП и АЗ) са необходими 11,7 млн. евро. За сектор „Транспорт“ са нужни общо 50,1 млн. евро, от които 15 млн. евро за субсидия за БДЖ, 7,87 млн. евро за „Български пощи“ и 27,3 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.

Всички искания ще бъдат онагледени в импровизиран синдикален коледен кът.

Виолета Иванова
