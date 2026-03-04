Любопитно:

Кой има имен ден днес, 4 март 2026 г. Честито!

04 март 2026, 5:55 часа 321 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 4 март 2026 г. Честито!

На 4 март имен ден отбелязавт всички, които носят името Герасим. Преподобни Герасим, родом от Ливия, от млади години се посветил на служение Богу и като оставил света, се оттеглил в Тиваидската пустиня. След като проживял там много години, той посетил Йерусалим и най-после се заселил близо до р. Йордан. Около него се събрали много подвижници и по такъв начин се създала голяма обител. Преподобни Герасим починал в дълбока старост в 475 година.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека този специален ден се превърне в празник на любовта и приятелството! Бъди здрав и енергичен, за да можеш да сбъднеш всичките си мечти!

Честит имен ден! Нека в живота ти присъства най-важното: здраве, любов и приятелство, а Св. Тодор да те дари с успехи и късмет по житейския ти път.

 имен ден днес

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди! 

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни март 2026 г.

