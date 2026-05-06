Кой има имен ден днес, 6 май 2026 г. Честито!

На 6 май 2026 г. имен ден имат всички, които имат името Георги, Гергана, Галя, Ганка, Ганчо, Генчо, Гео, Георгина, Гинка, Гиньо, Гиргин,Гиргина, Гоце, Гюро, Гюрга, Гюргелена, Йорго, Порица и производните им. На този ден обелязваме Гергьовден. Свети великомъченик Георги Победоносец (275 – 281 г. – 23 април 303 г. по нов стил или 6 май 303 г. по стар стил) е един от най-тачените светци, мъченик за Христовата вяра. Той е почитан и от източните, и от западните християнски църкви, а също така и в Исляма.

Красиви думи за голям празник: 20 топ пожелания за Гергьовден

По времето на император Диоклециан той е войник в Римската империя. Обезсмъртен в мита за Свети Георги и ламята, той е покровител на Англия, България, Грузия, Гърция, Етиопия, Канада, Каталония, Литва, Португалия, Сърбия, Черна гора и на градовете: Бейрут, Генуа, Истанбул, Любляна, Москва и Фрайбург.

Пожелания

Бъди сияйна и неотразима на този специален ден! Нека твоят празник се превърне в тържество на добрината, любовта и вечното приятелство! Да пребъдеш!

Бъди здрава, сияйна, неотразима, усмихната, успешна и всичко това, което искаш да бъдеш. Нека дните ти са изпълнени със светлина, любов и сбъднати мечти! Наздраве!

Честит празник и сбъднати мечти! Нека тревата винаги да е зелена, небето - винаги ясно, а слънцето - ласкаво и да осветява пътя ти напред и нагоре!

Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи!

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

