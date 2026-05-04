Красиви думи за голям празник: 20 топ пожелания за Гергьовден

На 6 май отбелязваме един от най-тачените пролетни празници - Гергьовден, посветен на Свети Георги Победоносец. Денят е символ на смелост, закрила и ново начало, а имен ден празнуват хиляди българи. Това е чудесен повод да зарадваме близките си с топли думи и искрени пожелания. Ако търсите вдъхновение как да честитите празника по красив начин, разгледайте подбраните пожелания, с които ще внесете усмивка и добро настроение.

1. Твоите родители са ти дали велико име!

Име, с което да се бориш срещу злото и да привличаш доброто!

Името на Победата, това си ти!

Честит имен ден!

2. Нека Свети Георги винаги те напътства и води към успехите. Бъди здрав и щастлив и си носи името с гордост. Цял живот да бъде изричано с уважение и да бъде споменавано с добро.

3. Честит имен ден, приятелю. Сбъдвай всяка една мечта, превръщай я в постигната цел, дръж главата си високо изправена и не преставай да вярваш в чудеса. Днес аз ти желая Свети Георги никога да не престава да те закриля. Бъди с късмет в живота!

4. Слагай агнето в тавата,

че очаква те тайфата!

Нека заедно празникът ти да полеем,

и все така много да се смеем!

5. Свети Георги Победоносец те закриля,

Така че победител бъди във всяко начинание,

и мечтите си преследвай без капка колебание!

Честит имен ден!

6. Колкото и приятели да имаш в живота си, винаги пази здравето, любовта и късмета. Без тях сме загубени. Нека бъдат до теб непрестанно и заедно да споделяте радостите. Честит бъди и носи името си с гордост и усмивка на лице.

7. Скъпи Георги, празник имаш днеска ти,

тъй че работата спри и наздравица вдигни,

та във всичко да ти върви!

8. Георги не е име –

Георги е титла!

С гордост я носи

И най-доброто от себе си на света покажи!

9. Честит имен ден, Георги!

Името ти е силно, красиво, достойно,

то означава победоносец.

Нека всеки ден постигаш малки или големи победи и никога не чувстваш страх, колебание или липса на вяра.

Бъди жив и здрав и много щастлив в живота!

10. Честит имен ден! Пожелавам ти нещо простичко, но много истинско и важно за щастливия живот – да чувстваш и да знаеш, че си способна на много обич и никога да не намираш сърцето си празно от топлина и любов.

11. Честит имен ден! Нека името ти ти носи сила, а сърцето – спокойствие и увереност във всяка крачка напред.

12. Бъди като пролетта – носи надежда, вдъхновение и нов живот във всичко около себе си. Честит празник!

13. Пожелавам ти здраве, което не се изчерпва, щастие, което не избледнява, и късмет, който винаги те намира.

14. Нека всеки нов ден ти дава повод за усмивка и причина да вярваш, че най-доброто предстои.

15. Честит имен ден! Върви смело напред и нека успехът бъде твой верен спътник.

16. Нека домът ти бъде изпълнен с топлина, трапезата – с изобилие, а душата – с мир и радост.

17. Пожелавам ти да сбъдваш мечтите си с лекота и да намираш щастие в малките неща.

18. Бъди здрав, обичан и вдъхновен – това са най-ценните подаръци в живота!

19. Нека Свети Георги те закриля и ти дава сили да преодоляваш всяко предизвикателство.

20. Честит имен ден! Нека животът ти бъде пълен с победи – големи и малки, но винаги заслужени.