Разузнавателен дрон се появи на плажа в Бяла

Разузнавателен дрон се появи на черноморски плаж, съобщават от Министерството на отбраната. Специализиран екип от Военноморска база – Варна от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит днес, 5 май, на плажа на град Бяла, област Варна.

Още: Четири снаряда от дрон са унищожени от българските ВМС при Синеморец (СНИМКИ)

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на Военноморските сили, след постъпило искане от областния управител на област Варна и с положителна резолюция от началника на отбраната.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Още: Два невзривени боеприпаса обезвредиха военните