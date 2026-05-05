Фотографии от емблематични постановки на Малък градски театър посрещат клиентите на Kaufland-Театрална

Нова изложба превръща пазаруването в културно преживяване за клиентите на Kaufland-Театрална. Входът на магазина в столичния район „Оборище“ посреща посетителите с подбрана селекция от фотографии от емблематични спектакли на Малък градски театър „Зад канала“, който се намира в непосредствена близост до хипермаркета.

Експозицията включва 12 кадъра от знакови постановки, както и 3 постера на спектакли, които се играят в момента. Снимките улавят силни сценични моменти и представят разнообразието от стилове и автори в репертоара на театъра. В кадрите оживяват едни от обичаните лица на българската сцена - Христо Пъдев, Александър Кадиев, Весела Бабинова, Василена Атанасова, Жени Александрова-Лечева, Малин Кръстев и други, уловени в запомнящи се сценични превъплъщения.

В изложбата са включени кадри от постановките „Портокал с часовников механизъм“ от Антъни Бърджес, „Капан за самотен мъж“ от Робер Тома, „Велика“ от Тони Макнамара, „Недоразбраната цивилизация /или загадката на пирамидите/“ – спектакъл на Теди Москов, „Тартюф или лицемерът“ от Молиер, както и „Случаят Джем“, „Неделя вечер“, „Празникът“ и „Зорба“. Автори на снимките са Иван Дончев, Симон Варсано, Васил Абаджиев и Стефан Н. Щерев. Част от изложбата включва и екстериорни кадри на театъра, дело на фотографа Стан Петрунов.

Малък градски театър „Зад канала“ е сред утвърдените културни сцени в София, известен със своя разнообразен репертоар и работата си с водещи режисьори и актьори. Изложбата дава възможност на публиката да се докосне до атмосферата на едни от най-запомнящите се спектакли извън традиционната театрална среда.

Kaufland-Театрална е първият магазин с кауза на ритейлъра, насочен към подкрепа на българското сценично изкуство. Компанията дарява 1 евроцент от всяка касова бележка от новия магазин на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). Търговската верига подписа Меморандум за цялостно сътрудничество с най-стария университет за актьорско майсторство у нас, с който ще реализира съвместни инициативи и проекти за популяризиране и подкрепа на младите таланти.