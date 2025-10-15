Кой въведе модата на анцузите в България: руснаците или селяните? (ВИДЕО)

Анцугът - тази мултифункционална дреха отдавна не е обикновено спортно облекло, а вече дори е заявка за социален статус и вкус към модата. Наричан как ли не - анцуг, анцуНг, спортен ансамбъл, сетче и т.н., анцугът се превърна в неизменна част от гардероба на съвременния българин, а някои нашенци дори почти нямат други дрехи. Откъде обаче се появи тази дреха у нас и кой я направи така модерна? Този въпрос е актуален от много години и дори бе част от една от най-запомнящите се анкети на култовото предаване от 90-те години по БНТ "Добро утро".

Снимка: iStock

Откъде се появи анцугът?

Тази анкета, проведена с хора от различни възрасти, търси отговора на въпроса "Кой въведе модата на анцузите в България?". Репортерът Пенко Русев, когото всички познаваме много добре като актьор и като гласа на любимото ни извънземно Алф от едноименния сериал, задава въпроса на дами и господа, по-млади и по-зрели, някои с анцузи, а други - облечени по съвсем друг начин.

Всички обаче приемат съвсем сериозно зададения въпрос и дават верния отговор според тях. Селяните или руснаците? Баровците или "чуждестранците"? Кой въведе модата на анцузите в България? Разберете от наистина блестящата анкета от видеото по-долу.

А сега да си представим какви отговори бихме получили, ако днес зададем същия въпрос...