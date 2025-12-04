Спорт:

Протест в подкрепа на споделеното попечителство

Днес, 4 декември, пред Народното събрание ще се проведе граждански протест в подкрепа на законодателните промени, които да позволят въвеждането на споделено родителство като възможност, когато това е в най-добрия интерес на детето. Организаторите – родители, граждански инициативи и правни експерти – настояват за осъвременяване на остарялата съдебна практика и за прилагане на европейски стандарти в семейното право.

Основни акценти на позицията, разпространена от "Бащите на Пловдив"

1. Споделеното родителство не става задължително

Подкрепяме предложените изменения в Семейния кодекс да дават право на съда да присъжда споделено родителство само когато това е най-добрата опция за детето. Настоящата правна рамка не позволява такава възможност, дори когато и двамата родители са доказано грижовни, способни и желаещи да участват в живота на детето.

2. Мерки срещу недобросъвестни родители и родителско отчуждение

Подкрепяме и промени, които целят да ограничат случаите, в които единият родител отказва да предаде детето по определения режим.

3. Прекратяване на практиката от 1974 г.

Сегашната съдебна практика, наследена от 1974 г., почти автоматично определя единия родител – най-често бащата – като второстепенна фигура в живота на детето. Предложените промени целят равнопоставено участие на двамата родители, като се отчита конкретната семейна ситуация и интересите на детето.

4. Международна практика и научни изследвания показват, че децата се развиват най-добре, когато поддържат стабилен и пълноценен контакт и с двамата родители.

5. Споделеното родителство намалява конфликтите при раздяла, води до по-малко съдебни дела и спестява тежки психологически последици за детето

7. Реформата е в полза на децата, а не на единия родител, и цели справедливост, баланс и стабилна семейна среда.

Организаторите призовават законодателите да обърнат внимание на нуждата от съвременна и справедлива правна рамка, която поставя най-добрия интерес на детето в центъра на семейната политика. Протестът е открит за всички граждани, които подкрепят равнопоставеното участие на родителите и желаят по-добро бъдеще за българските деца.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
