Протест в подкрепа на споделеното попечителство

Днес, 4 декември, пред Народното събрание ще се проведе граждански протест в подкрепа на законодателните промени, които да позволят въвеждането на споделено родителство като възможност, когато това е в най-добрия интерес на детето. Организаторите – родители, граждански инициативи и правни експерти – настояват за осъвременяване на остарялата съдебна практика и за прилагане на европейски стандарти в семейното право.

Още: Рисково и прибързано: Протест срещу въвеждането на принудително съвместно попечителство над деца

Основни акценти на позицията, разпространена от "Бащите на Пловдив"

1. Споделеното родителство не става задължително

Подкрепяме предложените изменения в Семейния кодекс да дават право на съда да присъжда споделено родителство само когато това е най-добрата опция за детето. Настоящата правна рамка не позволява такава възможност, дори когато и двамата родители са доказано грижовни, способни и желаещи да участват в живота на детето.

Важно уточнение: проектът не засяга Закона за защита от домашно насилие. При наличие на риск за детето или родителя, споделено родителство няма да се допуска - Още: Сериозни забележки: Прокуратурата излезе със становище за промените в Семейния кодекс и споделеното родителство

2. Мерки срещу недобросъвестни родители и родителско отчуждение

Подкрепяме и промени, които целят да ограничат случаите, в които единият родител отказва да предаде детето по определения режим.

Подкрепяме и въвеждане на механизми за по-бързи и ефективни действия в защита на детето и за предотвратяване на родителското отчуждение, което експерти определят като сериозна форма на психическо насилие - Още: Синдромът на родителското отчуждение и частните случаи на педофилия: Наука, факти и поле за спор

3. Прекратяване на практиката от 1974 г.

Сегашната съдебна практика, наследена от 1974 г., почти автоматично определя единия родител – най-често бащата – като второстепенна фигура в живота на детето. Предложените промени целят равнопоставено участие на двамата родители, като се отчита конкретната семейна ситуация и интересите на детето.

4. Международна практика и научни изследвания показват, че децата се развиват най-добре, когато поддържат стабилен и пълноценен контакт и с двамата родители.

Още: За и против промените за споделеното родителство: Говори съвносител на проекта

5. Споделеното родителство намалява конфликтите при раздяла, води до по-малко съдебни дела и спестява тежки психологически последици за детето

6. Модерните европейски държави отдавна прилагат този модел успешно - България е сред малкото страни, където това все още не е възможно по закон - Още: Великобритания отхвърли убийствена презумпция за децата, а в България се очаква да бъде приета (ВИДЕО)

7. Реформата е в полза на децата, а не на единия родител, и цели справедливост, баланс и стабилна семейна среда.

Организаторите призовават законодателите да обърнат внимание на нуждата от съвременна и справедлива правна рамка, която поставя най-добрия интерес на детето в центъра на семейната политика. Протестът е открит за всички граждани, които подкрепят равнопоставеното участие на родителите и желаят по-добро бъдеще за българските деца.

Още: В тези битки няма победител: Над 100 000 деца у нас са жертва на родителско отчуждение