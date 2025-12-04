Отвориха "Кулата" за час, затвориха "Илинден-Ексохи"

Динамична остава обстановката на българо-гръцката граница заради протеста на фермерите от южната ни съседка, които от вчера наложиха блокада на граничния трафик.

Гръцките земеделци временно вдигнаха блокадата на "Промахон", съобщи БНР.

След споразумение с протестиращите, власти в южната ни съседка отвориха времеви прозорец за преминаване на камиони от България за срок от 1 час.

Още: Гръцката блокада на границата при "Кулата" продължава, километрична опашка от тирове

Близо дененощие хиляди камиони от над 10 европейски държави бяха блокирани по АМ "Струма" и всички буферни паркинги от Благоевград до границата. Над 10 километра беше образувалата се колона.

Затваряне на ГКПП "Илинден"

По-рано стана ясно, че движението на тежкотоварни автомобили над 12 т на ГКПП "Илинден – Ексохи" е спряно, съобщиха от АПИ. Шофьорите изчакват на място.

Втори ден продължава блокадата на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери. Над 100 машини тежка техника са разположени на ГКПП "Кулата - Промахон" от гръцка страна.

Източник: БГНЕС

Още: Призрак от миналото: Гръцките фермери пак блокират границата с България

Българските гранични власти са в постоянни преговори с гръцките си колеги за поетапно пропускане на тежкотоварния трафик.

Протестът на фермерите

Гръцките фермери настояват за повишаване на изкупната цена на продуктите, както и за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, които считат, че им се полагат.

Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че задълженията към фермерите ще бъдат покрити до края на годината.

Протестиращите отговориха със заплахи за блокиране и на пристанища, като заявиха, че не вярват на обещанията на властта.