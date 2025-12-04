Спорт:

Юлиан Вергов и "ПоетиТе" подкрепиха протестите срещу правителството (ВИДЕО)

Актьорът Юлиан Вергов, който е част от изключително успешния проект "ПоетиТе", заяви ясна подкрепа за протестите, започнали на 1 декември в цялата страна, които първоначално се обявиха против Бюджет 2026, но в крайна сметка се преобразуваха в антиправителствено недоволство. Вергов излезе на сцената по време на един от спектаклите на "ПоетиТе" и започна своето изказване с вече култовата фраза на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев - "Кой разпореди това безобразие?".

След като предизвика бурни аплодисменти, Вергов продължи със следните думи: "Сега искам да ви споделя нещо, което вчера стана импулсивно, но ще го направя и сега. Тъй като всички много добре знаем какво се случи онзи ден не само в София, а и в цяла България. Искам да ви кажа, че ние с моите колеги от "ПоетиТе" винаги сме били на, смея да твърдя, страната на доброто, на светлината, на любовта и силно вярваме и подкрепяме думите на, светла му памет, доцент Кристиан Таков, които звучат така: "България се събужда ужасно бавно. Търка очи, обръща се на другата страна и си вика: "Хайде да си подоспя малко". Но вече е ясно, че слънцето е изгряло и е високо, и ще се става."

Изказването му предизвика още една вълна от аплодисменти от зрителите, които одобряват и подкрепят позицията на Вергов, както и на неговите колеги от "ПоетиТе".

