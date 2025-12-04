Църковен празник на 5 декември: Почитаме голям светец, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 5 декември, вярващите честват деня на паметта на свети монах Сава Освещени. Почитан е като голям светец и чудотворец. Този църковен празник се свързва с редица традиции, обичаи и забрани - ето какво трябва и не трябва да се прави утре според народните и църковните вярвания.

Житие на св. Сава Освещени

Св. Сава е роден през 439 г. в Кесария Кападокийска в благочестивото семейство на християните Йоан и София. Според църковното предание, родителите му, тръгвайки на военни походи, оставили малкия Сава на грижите на роднини, но в семейството им постоянно имало скандали. За да избегне семейните спорове, на деветгодишна възраст момчето доброволно постъпило във Флавиевия манастир, където бързо проявило смирение, послушание и духовна зрялост, което било необичайно за възрастта му.

На 17-годишна възраст той отива в Палестина, центърът на монашеството по това време. Там живее в манастира на Свети Евтимий Велики, а след смъртта на своя наставник – в манастира на Свети Теоктист. По-късно Сава се оттегля в пустинята, където прекарва много години в пълно уединение, пост и молитва.

През 483 г. светецът основава своя известен манастир, Великата лавра, известна днес като Мар Саба, разположена в пустинята близо до Витлеем. Манастирът се превръща в център на духовния живот на Палестина, средище на строг аскетизъм и богословско образование. Сава Осветени активно се противопоставя на ересите на своето време, по-специално на монофизитството. Той прави дипломатически пътувания до Константинопол, където се среща с императорите Анастасий и Юстин I, защитавайки православните учения и правата на палестинските манастири.

Свети Сава се оттегля при Господа на 5 декември 532 г., на почти деветдесет и три години. Мощите му остават дълго време в Константинопол като чудотворни, а в края на 20-ти век са тържествено върнати в манастира Мар Саба.

Какво да не правите на 5 декември

В деня на св. Сава е добре е да не се опитвате да разрешавате конфликтни ситуации, както и да започвате конфликти - вярва се, че кавгите на този ден ще „замразят“ добрите взаимоотношения за цяла зима. Също така според народните вярвания не трябва да се разхождате навън след залез слънце - „зимата завладява“, така че е по-добре да си останете вкъщи вечерта, за да не си навлечете болести и проблеми.

В деня на св. Сава не трябва да се мисли за лоши неща - вярва се, че негативните мисли на този ден се умножават стократно.

Друга забрана за празника е работата с остри предмети, която важи най-вече за жените. В някои части на страната на този ден не се секат дърва.

Народни знаци и традиции за 5 декември

Нашите предци са разчитали много интересни знаци, свързани с времето на този ден: слана сутрин - зимата ще бъде мека и нежна; тих и ясен ден - светла и спокойна зима; ако е ветровито - очакват се виелици и снежни бури през следващите дни.

Хората наричали 5 декември Савин Мороз. Тъй като първите силни слани традиционно са се случвали по това време, се е вярвало, че „Сава освещава земята със слана “ .

В народните вярвания трите църковни празника на св. Варвара, св. Сава и св. Никола, които са съответно на 4,5 и 6 декември вървят заедно. Въпреки че св. Сава е мъж, в народните легенди той е описван като жена заради името си. Обредните практики на Св. Сава са сходни като тези за Св. Варвара, защото двете "сестри" подготвят всичко за празника на брат им Никола.

Народната приказка гласи: „Варвара вари, Сава пече, Никола иде с голямата лъжица и гости гощава".

В народните традиции св. Сава се свързва с плодовитостта, за това на този ден, в миналото жените с проблеми със забременяването са изпълнявали ритуал заедно с най-старата жена в дома. Традицията повелява жената, която иска дете, да замеси обреден хляб. При пресяването на брашното тя трябва да държи ситото обърнато наопаки, а най-старата жена казва: „Обърни, чедо, ситото, че да ти се обърне корема".

Народните вярвания се свързват и със страхопочитание към Св. Сава, защото се вярва, че „засява" болестите по хората, докато св. Варвара ги заравя.

На Савинден се подготвя Никулденската трапеза, а на някои места раздават варено жито гробищата за помен.

Празникът е по време на Коледните пости и затова трапезата трябва да е постна. Задължително се слага обредна питка на маса. На следващия ден, Никулден, е разрешена консумацията на риба.

