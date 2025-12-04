Спорт:

ЕК предложи реформа на капиталовите пазари в ЕС

04 декември 2025, 14:10 часа 364 прочитания 0 коментара
ЕК предложи реформа на капиталовите пазари в ЕС

Европейската комисия предложи днес мерки за засилване на конкурентоспособността на капиталовите пазари в ЕС чрез улесняване на трансграничните операции и разширяване на надзорните правомощия на Европейския орган за ценни книжа и пазари. ЕС се затруднява да конкурира икономически САЩ, Китай и други страни, но би могъл да засили конкурентоспособността си чрез задълбочаване на единния пазар, който работи добре в търговията със стоки, но не особено успешно в търговията с услуги пише Ройтерс.

Привличане на частни спестявания за 33 трлн. евро

Бившият италиански премиер Енрико Лета, който миналата година представи доклад за подобряване на единния пазар, посочва, че най-силен цялостен ефект може да дойде от насочването на частни спестявания на стойност 33 трлн. евро към реалната икономика. Към момента близо една трета от тези средства се държат в спестовни сметки. Според Лета близо 300 млрд. евро спестявания на домакинствата се насочват към чужбина, най-вече към САЩ, което подчертава недостатъците на фрагментираните пазари в ЕС.

Още: Европейската комисия с остро предупреждение към България заради Бюджет 2026

Показателна за това е и пазарната капитализация на съответните фондови борси – през 2024 г. тя е била 73 процента от брутния вътрешен продукт в ЕС спрямо 270 процента в САЩ.

Предложенията на Еврокомисията, които ще трябва да бъдат одобрени и от страните членки и Европарламента, ще облекчат трансграничните дейности в ЕС чрез подобряване на паспортизирането на регулираните пазари, както и за централните депозитари за ценни книжа.

Надзорът на важна инфраструктура като търговски площадки, централни контрагенти, централни депозитари на ценни книжа и доставчици на услуги за криптоактиви ще бъде прехвърлен към Европейския орган за ценни книжа и пазари, който ще има и по-голяма координационна роля при управлението на активи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Най-богатите 10% от американците притежават близо 90% от всички акции в САЩ

Ръководителката на органа Верена Рос посочи, че приветства реформата, но тя ще се сблъска със съпротивата на някои страни членки на ЕС.

Финансовите регулатори във Франция, Италия и Австрия призоваха структурата да поеме надзора върху големите фирми за криптоактиви. Финансовият регулатор на Малта, който по-рано тази година беше подложен на проверка заради процедурата си по издаване на лицензи, обаче заяви, че се противопоставя на даването на по-големи правомощия по отношение на криптоактивите на Европейския орган за ценните книжа и фондовите пазари.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Ценни книжа финансови пазари Инвестиции Европейска комисия капиталови пазари
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес