В момента се обсъждат четири отделни елемента на мирния план за Украйна, изготвен от САЩ, твърди The New York Times, позовавайки се на свои източници. Хора, запознати с преговорите, казват, че единият засяга въпроси, свързани със суверенитета на Украйна - като ограниченията върху бъдещия размер на армията ѝ в мирно време и обхвата на ракетите ѝ. Другите касаят територията, икономическото сътрудничество и по-широките въпроси, свързани с европейската сигурност.

Сагата с мирния план

Това е есенцията и новината в обширен материал на американската медия, в който се припомня крайният срок, даден от президента Доналд Тръмп на украинския лидер Володимир Зеленски да подпише първоначалния 28-точков мирен план. Този срок не бе спазен - Зеленски не се поддаде на явно проруския проект за мир, който щеше да облагодетелства диктатора Владимир Путин.

Този първоначален план бе написан от американските пратеници Стив Уиткоф - лидер на проруското лоби в администрацията, и Джаред Къшнър. Изтекли аудиозаписи в Bloomberg показаха тесните им контакти с Кремъл и насочиха вниманието към това, че планът е писан под диктовката на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и съветника на Путин Юрий Ушаков. Имаше и други сигнали, които го издаваха.

В изтеклия в западните медии проектодоговор се виждаше как САЩ са записали предаване на Донбас от Украйна на Русия, ограничаване на числеността на украинската армия и стоп на перспективите за НАТО. Това са "червени линии" за Киев, особено първите две точки, заради което планът бе определен като капитулация за Украйна.

Впоследствие проектът е бил преработен и точките в него са били редуцирани след срещи между американските и украинските преговарящи, изпратен е бил на Кремъл, а оттам дадоха сигнали, че не са харесали проекта. Диктаторът Владимир Путин продължава да не отстъпва от максималистичните си искания, включително пълен контрол над Донецка и Луганска област, както и на части от Херсонска и Запорожка област.

Путин е отхвърлил части от актуализирания план за мир в Украйна

Путин потвърди, че по време на срещата в Кремъл с представителите на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър на 2 декември руските представители не са се съгласили с някои от точките в американския план за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Той заяви това в интервю за индийската телевизионна компания India Today преди посещението си в южноазиатската страна. Самото интервю все още не е публикувано изцяло, само откъси от него.

Путин отбеляза, че по време на срещата е трябвало да „прегледат всяка точка“ от мирната инициатива. По-рано помощникът му Юрий Ушаков заяви, че не са били обсъждани конкретните точки, а по-скоро общата концепция.

Също така, според Путин, първоначалното предложение от 28 точки практически не се е променило, но САЩ са предложили да ги разделят на четири отделни „пакета“. С това диктаторът потвърждава написаното от NYT, става ясно от материал на контролираната от режима му информационна агенция ТАСС.

По-рано беше съобщено, че след резултатите от срещата с участието на представители на ЕС в Женева броят на точките е бил намален на 19. Официално нито 28-те, нито 19-те точки са били публикувани, но предложението от 28 точки изтече в пресата, а Белият дом не е отрекъл неговата автентичност. Представители на Украйна и ЕС дадоха ясно да се разбере, че считат някои от точките на този план за прекалено благоприятни за Русия. Киев все пак се съгласи да използва плана като основа за мирни преговори.

Путин определи срещата с Къшнър и Уиткоф като много полезна. Доналд Тръмп също я оцени високо. Американската страна обаче не коментира същността на преговорите.

