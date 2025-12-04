Световната шампионка по бокс Станимира Петрова се завърна в залата само 4 месеца, след като роди

Бившата световна шампионка по бокс в категория до 54 килограма Станимира Петрова се завърна в залата само 4 месеца, след като роди момченце. Както е известно, в началото на август 34-годишната състезателка и нейният любим – Васил, приветстваха своя син Лазар. След раждането на малчугана двукратната европейска шампионка се отдаде на грижи за него и известно време бе далеч от боксовата зала.

Станимира Петрова се намира в отлична форма

Станимира Петрова не спря да поддържа форма, след като стана майка, а днес стана ясно, че отново е на ринга. Тя използва профила си в социалните мрежи, за да качи видео от завръщането ѝ в боксовата зала. На него се вижда как българската звезда прави спаринг със своя треньор – Петър Лесов. От кадрите си личи, че Станимира се намира в много добро кондиционно състояние, а също така не е забравила как да се боксира.

Щъркелът донесе прекрасна новина за българския бокс. На 11 август в 5:44 часа сутринта нашето семейство се увеличи с още... Posted by Българска Федерация по Бокс on Monday, August 11, 2025

Кариерата на българската звезда

Станимира Петрова е световна и европейска шампионка в кат. до 54 кг - съответно в Джеджу през 2014 и в София през 2016 г. Има титла на Стария континент и в кат. до 57 кг - също в столицата, но през 2018 г. Във витрината ѝ блестят още два бронзови медала от европейски първенства. Освен това Стани завоюва злато на европейските игри в кат. до 54 кг в Минск 2019 и Краков 2023. Боксьорката участва на 3 летни олимпийски игри - Рио де Жанейро 2016, Токио 2021 и Париж 2024.

