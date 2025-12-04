Човешки останки в двора на болница: Води се разследване

Човешки останки са намерени сред растителност в двора на Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БНР.
Повече от денонощие продължава полицейската работа за установяване на самоличността на починалия и кога е настъпила смъртта му.
Разследването е затруднено, защото останките най-вероятно са били обект на посегателство от бездомни кучета и чакали.
Районът е запустял и се намира в подхода към Врачанския Балкан. Мястото е сборище на наркозависими, защото наблизо има метадонова програма.
