Човешки останки в двора на болница: Води се разследване

04 декември 2025, 13:55 часа 456 прочитания 0 коментара
Човешки останки са намерени сред растителност в двора на Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БНР.

Повече от денонощие продължава полицейската работа за установяване на самоличността на починалия и кога е настъпила смъртта му.

Разследването е затруднено, защото останките най-вероятно са били обект на посегателство от бездомни кучета и чакали.

Районът е запустял и се намира в подхода към Врачанския Балкан. Мястото е сборище на наркозависими, защото наблизо има метадонова програма.

Спасиана Кирилова
