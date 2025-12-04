Спорт:

Президентът на контра на военното министерство - отказал да назначи зам.-началник на отбраната

Президентът Румен Радев е отказал да назначи нов зам.-началник на отбраната на мястото на пенсиониращия се Михаил Попов. Това става ясно от стенограмата от заседанието на Министерския съвет (МС) на 26 ноември, пише "ClubZ".

На 23 декември ген.-лейтенант Попов навършва пределна възраст – 62 години, и затова трябва да напусне поста и армията. В тази връзка на правителственото заседание министърът на отбраната Атанас Запрянов се обръща към колегите си министри:

"Искам да информирам правителството, че във връзка с пенсионирането на ген. Попов, началникът на отбраната и аз предложихме на господин президента длъжностно лице, което да заеме длъжността заместник-началник на отбраната, но той отклони това предложение и не го съгласува по причини, които не ни е обявил, така че тази длъжност ще остане вакантна в плана за разстановка на висшия състав в следващата година."

Така след 20 дни началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов ще остане само с един заместник – ген.-лейтенант Красимир Кънев. Кой е бил предложен на президента на мястото на пенсиониращия се Михаил Попов, не се съобщава. Иначе съгласно закона президентът назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили по предложение на Министерския съвет.

