"Колеги, не се прибирайте": Главният секретар се подигра с предишното ръководство на МВР

"Колеги, не се прибирайте!" – с тази фраза и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев отправи публично послание, което ясно препраща към един от най-скандалните епизоди в системата през последните години – случая "Колеги, прибирайте се". Тогава изразът се превърна в символ на задкулисни намеси в работата на ГДБОП. По време на акция срещу контрабанда на цигари служители получават разпореждане да се изтеглят. Въпреки това те отказват да прекратят операцията и задържат нелегална стока за около 8 милиона лева. Парадоксално, вместо санкции за разпоредилите оттеглянето, проверка започва срещу самите служители, провели акцията.

Именно към този контекст изглежда насочен и сегашният тон на Кандев, който публикува посланието си във формат, наподобяващ чат съобщение.

В изявлението си той предупреждава, че службите разполагат с информация за подготвяни опити за купуване на гласове покрай празничните дни. По думите му участниците в подобни схеми разчитат на по-ниска активност на институциите, докато хората са ангажирани с празници.

"Това е груба грешка", заявява Кандев и подчертава, че вместо спад, контролът ще бъде засилен.

Той съобщава, че са проведени разговори с всички директори на областните дирекции, изготвени са специални графици и е осигурено засилено полицейско присъствие. Целта е капацитетът на МВР да остане на високо ниво въпреки празничните дни.

"Няма да позволим празниците да се използват като прикритие за престъпления срещу демокрацията", заявява още той.

Кандев се обръща и към гражданите с призив да подават сигнали, уверявайки, че всеки случай на купуване на гласове ще бъде проверяван.

Посланието към служителите в системата е формулирано директно и без заобикалки: "Колеги, не се прибирайте! Излизайте!" – призив, който цели да подчертае, че този път МВР няма да отстъпва от действията си на терен, независимо от деня или обстоятелствата.