ГИТ многократно е опитвала да провери незаконните къщи край Варна, но не е била допускана

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ) е правила многократни опити за влизане и за проверки в незаконните къщи в местността Баба Алино край Варна, но са били възпирани и не са били допускани, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Министърът посочи, че за тези възпирания има съответните документи.

Има много наложени актове за липса на трудови договори, така че действително казусът там е много всеобхватен, каза министърът.Тя добави, че строителните обекти по принцип се проверяват често, защото са рискови.

Дали къщите могат да се ползват за домове за деца и старци

Министърът увери, че намерението на правителството е случаят да бъде разплетен докрай.

На въпрос дали къщите край Варна могат да бъдат използвани за старчески домове, домове за деца или услуги за настаняване от семеен тип, Наталия Ефремова каза, че има определени архитектурни изисквания, на които постройките трябва да отговарят.

Ако се установи, че сградите са подходящи за социални услуги, това е една чудесна идея, която бих прегърнала с удоволствие, посочи министърът.

В петък е разпоредена пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега след случая с т.нар. незаконен град, а резултатите се очаква да бъдат готови в рамките на две седмици, заяви пред БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод действията на правителството във връзка с изградените постройки в местността Баба Алино край Варна.