Докато всичко сочи към война с Европа, Путин изнесе КГБ представление за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Поредица от противоречащи си и то диаметрално заявления направи руският диктатор Владимир Путин снощи. От казаното от него излезе, че Русия винаги се е стремяла към мирно решение по темата "Украйна" - и това след като Путин нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна на 24 февруари, 2022 година. Същевременно той каза, че Русия никога не е имала агресивни намерения към която и да е европейска страна – и това след като дни наред точно преди руската инвазия в Украйна от страна на Кремъл кой ли не повтаряше, че тези, предупреждаващи за неизбежна война поради очевидната руска подготовка, всъщност не са с всичкия си - Още: Путин пак говори за край на войната: Скоро, но срок не каза. Z-каналите не спират с черните краски (ВИДЕО)

Първо – по отношение на руската политика спрямо Европа, руското посолство в Румъния обяви удара с дрон в жилищна сграда в Галац за "провокация на Киев", с която "се опитва да въвлече НАТО във война с Русия". Защо това се правело сега – за да се отвлече вниманието от удара в Старобелск, при който загинаха 21 души и където Русия и досега не дава международна мисия на ООН да отиде и да направи пълна проверка – кои точно са загиналите и какво са правели там – ОЩЕ: Руски абитуриенти са подмамвани да воюват в Украйна: Оператори на дронове ли умряха в Старобелск? (ВИДЕО)

"Казват, че е руски дрон. Кой в Румъния го казва? Много хора. Много хора не значи кой точно. Не знам г-жа Фон дер Лайен да е била в Румъния и да е изследвала отломките на дрона. Никой не може да каже какъв е произходът на даден летатален апарат, докато няма експертиза", продължи Путин и то точно, след като ударът в Румъния стана при поредната руска масирана атака срещу украински пристанища по река Дунав, на самата граница между Украйна и Румъния. А говорител на НАТО твърдо обяви, че дронът е бил руски, докато Путин обясняваше как украински дронове паднали в прибалтийските държави, в Полша, а първата реакция била "руски са". Само че в посока Румъния няма абсолютно никакви цели, които да са от интерес за украински дронове, докато Ленинградска и Московска област се намират по маршрут, който преминава в близост до границата на Русия с Прибалтика. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочи, че най-малко в 28 случая руски дронове са влизали в Румъния, докато е имало руски въздушни атаки срещу украински градове по поречието на Дунав – и това са документирани случаи. "Все по-честите нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на НАТО показват, че Путин е възприел безразсъдна политика, която приема риска от навлизане на руски дронове във въздушното пространство на НАТО като приемлива последица от ударите му в Украйна. Путин сега изглежда приема риска от причиняване на жертви сред цивилното население в държавите от НАТО като приемлива последица от кампанията на руски въздушни атаки в Украйна", гласи оценката на ISW. Интересен щрих в целия случай от Галац – румънският президент Никушор Дан говори за удара като от руски дрон, уж отклонен и вероятно повреден, докато е опитвал да порази цел в украинското пристанище Рени, само че видеокадри от самия удар в Галац и шумът на двигателя на машината не подсказват поне звуково тя да има някакво поражение – ОЩЕ:

🤡 Putin Demands Russia Be Given Drone Wreckage That Crashed in Romania



In classic ex-KGB fashion, the Kremlin leader also demanded the names of those who claimed the drone was Russian.



According to Putin, the drone's origin can only be determined after a proper investigation,…

People online note that the sounds of the drone that attacked Romania today don't suggest the drone was hit.

Специално за Старобелск, Путин разкритикува как "западните канали" отразили случая и това било "позор" - открито лъжели зрителите си, а Русия атакувала Киев, за да накаже "атаката срещу нашите деца" - ОЩЕ: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете

Putin rants about Western media:



I watch foreign TV channels from time to time... It's a disgrace!



They are openly deceiving their citizens.

Руският диктатор продължи и по адрес на Европа – европейски политици казват, че има агресивни руски планове срещу Стария континент и затова Европа трябва да се готви за война, а това било абсолютна лъжа. "Това е стандартът, който европейските политици и медии ползват", настоя той, докато определяше възможността да има руска агресия срещу Европа като "глупости".

Putin:



European politicians pretend that Russia is harboring aggressive plans against Western European states. That is just a crude, blatant lie.



As Joseph Goebbels said in his time: "The more incredible a lie, the easier it is for people to believe."



And these are the same…

И на този фон – Путин увери, че Русия винаги била отворена за разговори и преговори с Украйна. Поддържаме определени контакти, но няма преговори сега, макар да сме отворени – не ние ги спираме, каза той. Според Путин, ЕС трябва да излъчи собствен преговарящ за войната в Украйна, Русия не можело да го направи вместо Съюза. "Като говорех за Герхард Шрьодер, имах предвид някой, на когото може да се вярва. Много определения заваляха по негов адрес – че ми е приятел и така нататък. Да, приятели сме – не го крия", обясни руският диктатор и изсипа куп похвали за бившия германски канцлер, който доказано печелеше от директорски постове в руски проекти. А докато говореше за преговори, Путин каза, че "всяко място, откъдето идва директна военна заплаха за Русия, е законна цел за нас":

Putin on Ukraine:



We are open for talks. We have never refused to have talks; we were not the ones who stopped them.



We are ready to go on with them.

Putin on Gerhard Schröder:



I believe the European Union should appoint its own negotiator. We cannot appoint a negotiator for them.



And when I spoke about Schröder, I meant him as someone who could be trusted. Many labels have been attached to him—that he is a friend of mine,…

Putin:



Every place from where the direct military threat has emanated towards Russia, it’s a lawful, legal target for us. pic.twitter.com/BQBwDenbgi — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Беларуският диктатор Александър Лукашенко, известен като сериозен придатък на Путин, също се включи в темата – откривайки топлата вода, че всички въпроси за сигурността в Европа трябва да се решават от Европа, а не Доналд Тръмп да се меси и да "ни тика" да си решим проблемите. Тръмп казва, че това е европейски въпрос и е прав, каза Лукашенко -

🐱 Lukashenko compared Europe to dead kittens



According to the Belarusian dictator, European security issues should be resolved in Europe, not in Washington.



"We shouldn't wait for someone to pick us up like dead kittens, sit us down at a table somewhere, and force us to solve…

"I'm Not a Piece of Meat." Life in the Occupied Territories



A resident of Horlivka says the city has been flooded with newcomers who harass women in the streets, refuse to take no for an answer, insult them, and make threats.



According to the woman, one of these "suitors"…

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 18 поредни денонощия интензивността на сухопътните военни действия в Украйна е над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това сочи официалната информация на украинския генщаб. На 29 май е имало 291 бойни сблъсъка спрямо 267 на 28 май. Руснаците са хвърлили 277 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 8 повече спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2807 изстреляни снаряда, като тук разликата е само с 1 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8549 FPV дрона, което е с около 660 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

49 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление – все още най-горещата точка на фронта. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 12 руски пехотни атаки, но в Краматорското направление т.е. откъм Часов Яр отново руската активност е слаба – само 3 атаки. Още 40 руски пехотни атаки са извършени в района на Гуляйполе, Запорожка област, а в Ореховското направление – най-западната част на Запорожка област, е имало 10 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са осъществени 12 руски пехотни атаки, по 8 е имало в Купянското и Южнослобожанското направление.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че натискът на руснаците северно от Покровск, в посока Добропиля, се засилва. Непосредствената задача на противника е да проникне в селището Шевченко – ако това стане, ще почнат боеве за самия град Добропиля, добавя той.

(КАРТА) Според Deep State – украински мониторингов канал, който е много известен заради информацията с геолокализации и подробни карти какво става на фронта, украинците са успели да запишат нови тактически успехи в Олександриевското направление – северно от Гуляйполе и южно от Покровск. Данните на канала са, че постепенно украинската армия установява контрол в още 7 села в направлението, включително чак в Зелени Хай, а руснаците са загубили 46 квадратни километра територия.

"На Запорожкия фронт основният проблем остава въпросът за цивилната и военната логистика, които са под постоянни вражески атаки. Вражеските сили за сигурност официално обявиха планове за по-нататъшна ескалация на атаките си, за да нарушат всички видове доставки", пише в дневния обзор на популярния Z-канал "Два майора" - ОЩЕ: Докато поредно руско пристанище и петролна база горят, в Крим и Донецк бензинът свършва (ВИДЕО)

Russian special forces used a handheld Yolka kinetic interceptor drone to shoot down a Ukrainian strike UAV in Donetsk direction.