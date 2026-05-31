При най-дълбокото си навлизане от 25 години: Израел със стратегическо превземане в Южен Ливан

В рамките на най-дълбокото си навлизане в Южен Ливан от повече от четвърт век, израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са превзели стратегически планински връх, на който се издига замък, построен от кръстоносците.

Това съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на израелската армия.

Превземането на замъка "Бофор" в близост до град Набатие се случва след дни на интензивни боеве и въздушни удари срещу намиращите се в близост градове и села в труднодостъпния район, където израелските войски се сражаваха с бойци на проиранското шиитско въоръжено движение "Хизбула". Израелската армия потвърди пред Ройтерс за превземането на замъка.

Превземането е значителен успех за Израел в настоящия конфликт срещу "Хизбула", който започна в началото на март. Израел и Ливан, които са де факто във война откакто Израел е създаден през 1948 г., провеждат преки преговори във Вашингтон за изпълнението на план за постигането на мирно споразумение.

Офанзивата

Израелската офанзива започна въпреки примирието, което е в сила от 17 април.

Арабскоезичният говорител на израелската армия, полковник Авишай Адрае, публикува снимка в "Екс", на която се виждат израелски войски, вървящи покрай замъка.

Израелските сили веднъж вече са превземали замъка през 1982 г. и го държаха под контрол до изтеглянето си от Ливан през 2000 г., предаде БТА.

Израелската армия съобщи в изявление, че преди няколко дни е започнала операция в планинския хребет Бофор и долината Сулуки, разположени южно от замъка, с цел да унищожат инфраструктурата на "Хизбула" и да отстранят "преките заплахи за израелските граждани". В него се посочва, че израелските сили "разширяват операцията си и към други райони".

През последните Израел разшири обхвата на действията си в Южен Ливан, като предупреди жителите на южните части на страната да напуснат района и изпрати войски отвъд стратегическата река Литани.

Израелските войски от дни напредват в селата в близост до замъка "Бофор", след като прекосиха р. Литани, която израелските сили бяха очертали като своеобразна граница на операциите си. В момента те се намират на около 5 километра от град Набатие, важен център в Южен Ливан, и призоваха жителите му да напуснат района. Предупреждение беше издадено и за жителите на град Тир - четвъртия по големина град в страната - и околностите му.