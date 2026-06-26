Колегиите на ВСС вече няма да избират временния главен прокурор

С окончателно приетите промени в Закона за съдебната власт парламентът промени реда за определяне на временно изпълняващите длъжността на т.нар. "трима големи" в съдебната система - главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд.

Досега законът предвиждаше единствено, че при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата се определя временно изпълняващ функциите, без изрично да посочва кой взема това решение. Именно на тази законова празнота през 2023 г. прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се позова, когато самостоятелно избра Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор. Още: Парламентът ускори избора на ВСС. Нов състав ще има до 17 октомври

Тогавашният министър на правосъдието Атанас Славов оспори избора пред Върховния административен съд, но жалбата му не беше разгледана, след като съдът прие, че министърът няма правен интерес по казуса.

С приетите на 26 юни изменения вече изрично е записано, че временните ръководители на прокуратурата, Върховния касационен съд и Върховния административен съд ще бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет по предложение на съответната колегия или на министъра на правосъдието. Още: Капан от новото политическо влияние: Опозицията се страхува новият ВСС да не потъне в мъгла на президентските избори

Новите текстове определят и максимален срок за изпълнение на длъжността - временният ръководител ще може да заема поста за период до шест месеца.