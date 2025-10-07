Къде ще му излезе краят: Дело от сагата "Топлофикация" е на трупчета в съда

Вече три години не са готови мотивите към присъдата за пране на пари на бившият шеф на столичната "Топлофикация" Валентин Димитров. През август 2022 г., след 13 години процес само на първа инстанция, Димитров бе признат за виновен по делото за пране на пари. Съдия Петя Крънчева му определи наказание от 7 години затвор и глоба от 20 000 лева. Все още обаче съдия Крънчева не е написала мотивите към присъдата. А без мотиви делото не може да се придвижи по инстанциите. От електронните регистри се вижда, че през една година прокуратурата пише до градския съд защо делото още не е пратено в апелативния и получава един и същи отговор - мотивите към присъдата все още са в процес на изготвяне, пише в. "Сега".

Мотивите по делото и как ще се развие?

Давността за пране на пари е 22 години и половина, но тъй като Димитров е обвинен за престъпления в периода 1999 - 2006 г., преследването на най-старите престъпления започна да се погасява по давност още през 2021 г.

НПК казва, че мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяване на присъдата, но не по-късно от 15 дни. Като за сложните дела максималният срок е 60 дни. Тези срокове обаче са инструктивни, а не задължителни за съда. "Действително срокът надвишава инструктивния, но събраният доказателствен материал по делото е стотици томове, което обуславя и по-дълъг срок за изготвяне на мотиви. Освен това съдията правораздава и по много други дела, някои от които не по-малко тежки и обемни", коментираха за "Сега" от съда.

Този обвинителен акт срещу Димитров беше внесен в съда през септември 2009 г. Прокуратурата твърди, че той е изпрал 10 млн. лв. от данъчни престъпления. Димитров беше подсъдим заедно с майка си, но тя почина и не дочака да чуе присъда.

Бившият шеф на "Топлофикация" беше шумно арестуван през 2006 г. Срещу бяха внесени няколко дела. На три инстанции той получи присъда от 3 години за безстопанственост, която междувременно изтърпя. През 2018 г. Димитров беше окончателно оправдан за валутни престъпления. През февруари 2023 г. той беше окончателно оправдан и по делото за присвояване на 4,5 млн. лева от "Топлофикация", като върховният съд забави произнасянето си близо 2 години.

За делото за пране на пари е известно, че е внесено със 731 тома доказателства. По него имаше поръчки за оказване на правна помощ от чужбина, както и над 30 експертизи.

