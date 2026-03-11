Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран

Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, след заседание на ресорната парламентарна комисия. Той съобщи още, че вече има пълно покритие на въздушното ни пространство от гръцката батарея "Пейтриът". Запрянов отрече Пентагонът да е искал логистична подкрепа за разполагане на бойна техника и личен състав у нас за участие в операцията в Персийския залив.

Още: Атанас Запрянов: България не подкрепя логистично САЩ за операцията в Иран

Военният ни министър коментира и искането към Румъния. „Все още се работи по преместването на американските военни самолети-цистерни от столичното летище на други летища“, заяви Запрянов и уточни, че те имат разрешение да пребивават у нас до 31 май.

"Работим по темата и имаме възможност да оценим и преоценим възможностите къде и как може да се извърши такова разделение. Идеята на премиера е да се намали натоварването на летище София. След 15 април нататък се увеличават броя на полетите, така че тази задача не е толкова спешна, но ние ще работим да я реализираме", обясни Запрянов.

Още: Спират поръчката за ремонт на двигателите на МиГ-29

Гръцките изтребители F-16 и тяхната батарея "Пейтриът" вече съвместно патрулират с българските военно въздушни сили срещу потенциални ракетни заплахи от Иран. За координиране на операцията у нас са пристигнали двама гръцки офицери. "Имаме пълно прикритие. Извършили сме и съответните подготовки на нашата система за противовъздушна отбрана. Използвам още едни път да кажа, че нито една ракета не е дадена на никого. Ракетите са ни тука за всички системи. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват. Всичко това го правим, всичко това го правим, не защото има директна, непосредствена военна заплаха за България, но ние сме длъжни и потенциални заплахи да взимаме мерки за тях и надграждаме реално съществуващата система в мирно време, което беше с някои усиления на дежурствата. Нищо повече", категоричен бе министърът на отбраната.

Още: Гърция обеща да пази небето ни

Запрянов обясни, че засичането на потенциалните въздушни заплаха ще става от радарните системи по югоизточния фланг на НАТО.