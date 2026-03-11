Войната в Украйна:

Отмениха утрешната блокада на Прохода на републиката

Протестът на синдикат “Пътно дело“ в района на Прохода на републиката (Хаинбоаз), който беше насрочен за 12 март, се отлага. Причината е получена изрична забрана за провеждането му от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов. Решението за отлагане на протеста е взето и с оглед на опита на КНСБ от миналата година, когато при сходна ситуация – забрана от страна на директор на АПИ – се стигна до ескалация и арест на вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов, съобщиха от синдиката. 

За да не допусне аналогично покачване на напрежението между протестиращи и органи на реда, както и за да не затрудни допълнително и в неясен срок придвижването на пътуващите граждани в района на Хаинбоаз, Синдикат “Пътно дело“ взе решение да не предприема утре протестни действия. 

Исканията не се променят

Исканията на Синдикат “Пътно дело“ остават. Те ще бъдат поставени отново пред компетентните институции и ще продължат да бъдат отстоявани с всички законови средства.

Сред тях е настояване за увеличение на Фонд "Работна заплата" с удължителния бюджет в размер на 5%, считано от 01.04.2026 г., с което общият ръст за 2026 г. да бъде 10%.

В момента стартовите заплати са за експертния състав с висше образование - до 1071 евро; за специалистите от агенцията - 752 до 1020 евро; за изпълнителите, работещи на терен - максимум 783 евро.

Ниският размер на възнагражденията не мотивира персонала, напротив – води до сериозен отлив.

Спасиана Кирилова
