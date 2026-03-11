Лайфстайл:

11 март 2026, 14:44 часа 183 прочитания 0 коментара
Закон за лобизма с друго име: Нов опит да стане факт

Нов опит да бъде изкован закон за лобизма - служебното правителство, водено от Андрей Гюров, обяви, че внася законопроект в парламента. Интересното в случая - името не е закон за лобизма, а за "представителство на интереси". Защо - защото обществото било настроено негативно към думичката "лобизъм".

С новия закон идеята е да има прозрачност, когато всички заинтересовани физически и юридически лица - представители на интереси, изразяват позициите си, както и те да имат достъп до органите на публична власт. Освен това - със закона да се осигури широка представителност при формулирането на проекти на нормативни, стратегически и засягащи широк кръг лица актове.

Що е то лобизъм?

Какво предвижда законопроектът: Представителството на интереси е всяка устна или писмена комуникация в полза на обществени, групови или частни интереси, адресирана до конкретно посочени публични органи. Целта е да се окаже влияние върху решенията за създаването, съдържанието, изменението на нормативните актове, общите административни актове, стратегически планове, програми и други документи с такава характеристика - национални или на Европейския съюз. В обсега на представителството на интереси попадат и актове за устройство на територията, защита на територии с екологични или други цели, актове за отчуждаване на държавна или общинска недвижима собственост.

Представител на интереси или заинтересовано лице е всяко физическо или юридическо лице, включително негов клон, независимо от правната му форма, което в защита на обществен, групов или частен интерес се стреми да окаже влияние на изброените по-горе органи и лица. Представители на интереси могат също да са и групи лица.

Контрол на лобизма

Според проекта, личните срещи с представители на интереси ще се отразяват в календари за срещи на лицата, пред които се осъществява представителството. Календарите ще се публикуват на страницата на съответната институция в интернет.

Предвидено е създаването на законодателен отпечатък — възможност за проследяване, документиране и оповестяване на основните външни намеси от началото до края на процеса по изготвяне на нормативните и други актове, уредени в закона.

Създава се и регистър за прозрачност към Сметната палата. Представителите на интереси ще се вписват в него, само ако осъществяват представителство на интереси редовно по занятие (поне 9 контакта за период от 3 месеца), представителството на интереси се осъществява по търговски начин за трети лица или е възложено срещу възнаграждение. Вписаните лични данни - като ЕГН - няма да са публично достъпни.

Кои публични органи може да са адресати на лобизъм

  • Народното събрание, народните представители, експертите и съветниците към парламентарните комисии и парламентарните групи
  • президентът и вицепрезидентът на Република България, техните съветници и секретари;
  • Министерският съвет, министър-председателят, заместник министър- председателите, министрите, заместник-министрите и членовете на политическите кабинети, включително съветниците и експертите към тях
  • областните управители
  • кметовете, председателите на общински съвети и общинските съветници
  • ръководителите и членовете на други публични институции, които имат правомощия да приемат или издават нормативни и общи административни актове

