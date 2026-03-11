Най-важните новини за деня: 11 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 март 2026 г.

ПРОКУРОРИТЕ ОТ ВСС БЕТОНИРАХА БОРИСЛАВ САРАФОВ, ЧУВСТВАЛИ СЕ ПРИТИСНАТИ

Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) оставиха Борислав Сарафов на поста изпълняващ функциите главен прокурор, макар мандатът му по закон да изтече още на 21 юли 2025 г. Той ще остане на длъжността до избор на нов титулярен обвинител №1, реши колегията на днешното си заседание (11 март). Кадровиците гласуваха с 9 гласа "за" и оставиха без разглеждане предложението, направено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор.

ТАНДЕМЪТ "БОРИСОВ-ПЕЕВСКИ" НЕ СЕ Е РАЗБРАЛ КОЙ ДА Е СЛЕДВАЩИЯТ: БИВШ ПРАВОСЪДЕН МИНИСТЪР ДАДЕ РЕЦЕПТАТА ЗА САРАФОВ

"Много лесно може да бъде изпълнен Законът за съдебната власт и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) просто трябва да смени изпълняващия функциите главен прокурор. Прокурорите са 1500 човека и поне няколкостотин могат да заемат тази длъжност. Нека Прокурорската колегия изпълни закона и да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. Моите очаквания са, че няма да изпълнят закона, защото за олигархичния тандем "Борисов-Пеевски" Борислав Сарафов е много удобен и не са се разбрали кой да бъде следващият", заяви бившият министър на правосъдието, а сега народен представител от ПП-ДБ Атанас Славов пред БНТ. Още: Сарафов е контрагентът на Борисов и Пеевски: Дончева за октопода в съдебната власт

АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ: ПРОКУРАТУРАТА СЕ ДИСКРЕДИТИРА ПО СЛУЧАЯ С ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА

Прокуратурата се дискредитира с отговора, в който признава, че има убедителни доказателства за корупция на Теодора Георгиева. Необяснимо е защо не са предприети действия. И ако са счели, че доказателствата не са убедителни, защо са ги изпратили на европрокуратурата. Това каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на Нова телевизия.

НЯМАМЕ ПАРИ ЗАРАДИ ХРИСТАНОВ, СПИРАМЕ РАБОТА И ТОВА Е РИСК ЗА ДЪРЖАВАТА: ПОЗНАТА ФИРМА С КОНТРА ПРЕД ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМИЕРА

Търговското дружество „ИДДД Логистик“ ЕООД отправи отворено писмо към президента Илияна Йотова и служебния премиер Андрей Гюров, в което атакува остро министъра на земеделието и храните Иван Христанов. Фирмата, чийто предмет на дейност е инсинериране и обезвреждане на странични животински продукти, твърди, че повече от 3 месеца не е получавала плащания по сключени договори с Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), която е под шапката на министерството. Така компанията е изчерпала наличните си средства и към момента прекратява дейността си, защото разходите са твърде големи и няма как да се изпълняват договорите, посочват от „ИДДД Логистик“.

МВР И ПРОКУРАТУРАТА С НОВИ ДАННИ ЗА ЖЕРТВИТЕ ОТ "ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА"

Причините за смъртта на трите лица в кемпера под връх Околчица са огнестрелни нараняваня в областта на главата. Изводите за липса на външни лица и на двете местопроизшествия остават непроменени. Това заяви на брифинг зам.-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова. Тя разкри нови данни по случая "Петрохан - Околчица".

"АЛА-БАЛА", ИЛОН МЪСК И ВЕНЕЦУЕЛСКА СЛЕДА: ПАРЛАМЕНТЪТ ИЗСЛУША ЦИК И МИНИСТЪРА ЗА ИЗБОРИТЕ

Народното събрание изслуша членовете на Централната избирателна комисия и служебния министър на електронното управление Георги Шарков относно подготовката и организацията на изборите на 19 април. Повод за изслушването стана искане на парламентарната група на "Възраждане". Ден по-рано представители на парламентарните сили присъстваха на публичното теглене на номерата на машините за гласуване в Министерството на електронното управление. От "ДПС-Ново начало" тогава заявиха, че устройствата на "Смартматик" могат да бъдат използвани за манипулиране на вота и предупредиха, че ще разкрият как се прави "ала-бала" малко преди изборния ден.

ЗАЩО ДЕПУТАТИТЕ И ОБЩЕСТВОТО ПРЕГЛЪТНАХА РУГАТНИТЕ НА РАЯ НАЗАРЯН: ГОВОРИ ДОЦ. ПЕТЪР ЧОЛАКОВ (ВИДЕО)

Какво се случва в една цивилизована и демократична страна, ако председателят на парламента (дама при това), си позволи да ругае от най-високата трибуна? Защо депутатите и обществото преглътнаха ругатните на Рая Назарян? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори политологът и социолог доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология към БАН: “В нашия парламенти мисля, че, на базата на това, което сме видели от така наречения политически елит, може даже да повишат, не само че няма да я накажат. Така че аз даже очаквам повишение да има по-нататък, да се издигне в партийната йерархия на ГЕРБ, да стане по близо до сърцето на върховния лидер да се доближи още повече.

"ПИРОГОВ" МОЖЕ ДА ЗАГУБИ АКРЕДИТАЦИЯТА СИ ПО ПЕДИАТРИЯ: ГОВОРЯТ ПОКАНЕНИТЕ, НО ПОДВЕДЕНИ ДЕТСКИ ПУЛМОЛОЗИ

Казусът с напусналия екип на клиниката по детска пулмология на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев", който е трябвало да започне работа в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", се заплита.

СКОПИЕ ИМА НА СВОЯ СТРАНА ЕВРОКОМИСАР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ? НОВ СКАНДАЛ С МАРТА КОС - АГЕНТ НА СРЪБСКАТА ТАЙНА ПОЛИЦИЯ УДБА

Еврокомисарят по въпросите на разширяването Марта Кос е била сътрудник на тайната политическа полиция на комунистическа Югославия (УДБА). Скандалът гръмна, след като зам.-председател на Европейската народна партия разкри информацията в профила си в социалната мрежа "Х". Става въпрос за словенския евродепутат Романа Томц. Кос също е словенка.

ПУТИН Е НАРЕДИЛ ДА СЕ ОСИГУРИ ПОБЕДА НА ОРБАН В УНГАРИЯ, РУСКИТЕ ТРОЛОВЕ АТАКУВАТ

Кремъл е одобрил план за подкрепа на управляващата партия "Фидес" на унгарския премиер Виктор Орбан чрез тайна кампания в социалните мрежи. Новината, съобщена от Financial Times на база на информация от запознати източници, идва около месец преди парламентарните избори, на които изразяващият проруски позиции Орбан ще се изправи срещу проевропейски настроения лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр. Социологическите проучвания дават преднина на опозицията.

ЗА ДА СЕ ПАЗИ ОТ ТРИБУНАЛ: ПУТИН СЕ ГОТВИ ДА ПРАЩА АРМИЯТА В ЧУЖБИНА, УЖ ДА ПАЗИ РУСНАЦИТЕ ОТ АРЕСТ

Правителствената комисия по законодателна дейност на руското правителство одобри внасянето в Държавната дума в Русия на законопроект за защита на правата на руските граждани в случай на арест, наказателно преследване или друго наказателно преследване по решения на чуждестранни съдилища, съобщи Интерфакс. „Законопроектът изменя Федералния закон „За гражданството на Руската федерация“ и Федералния закон „За отбраната“, като предвижда, наред с други неща, възможното екстериториално използване на руските въоръжени сили по решение на президента на Руската федерация за защита на руските граждани“, допълва източникът на изданието.

УКРАЙНА ПАЛИ И ВЗРИВЯВА ЕДИН СЛЕД ДРУГ НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗАВОДИ ЗА РУСКАТА ВОЕННА МАШИНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

През последните 10-тина дни войната в Иран безспорно засенчи тази в Украйна в информационния поток, но случващото се в Украйна има не по-малко значение за България и Европа, отколкото това в Иран, даже повече. А интересни и показателни новини какъв провал е военната авантюра на руския диктатор Владимир Путин в Украйна се трупат.

ТРИ СЦЕНАРИЯ ЗА СВЕТА: КАКВО СЛЕДВА СЛЕД ВОЙНАТА В ИРАН?

Днес вниманието на света е насочено към последиците от американо-израелската кампания срещу режима в Техеран. В средносрочен план обаче решаващо ще бъде как това ще промени общия геополитически и геоикономически контекст, пише швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung.

ЗАЩО ПЕРСИЙСКИЯТ ЗАЛИВ Е ТОЛКОВА ВАЖЕН ЗА СВЕТА? (ВИДЕО)

Напрежението в Близкият изток отново постави въпроса за взаимоотношенията на държавите в района на Персийския залив. В началото на седмицата, Саудитска Арабия съобщи за първи жертви свързани с ескалиралите военни действия между Иран, Израел и САЩ, а големи круизни кораби останаха блокирани в пристанища в Дубай, Доха и Абу Даби, с невъзможност за отплаване.