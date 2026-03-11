BILLA лотария – „Спечели от наши марки”

В периода март-май при пазаруване в магазини BILLA с BILLA Card на продукти от избрани собствени марки на обща стойност 50€ на месец, можеш да участваш в месечна томбола за 500 ваучера за пазаруване в BILLA на стойност 50€ всеки.

BILLA стартира новата си кампания „Спечели от наши марки“, вдъхновена от нарастващия интерес към продуктите под собствените марки на групата REWE. След като през изминалата година собствените брандове отчетоха значителен ръст и портфолиото им беше разширено, компанията предприема следващата стъпка – да насърчи още повече потребители да ги опитат и да намерят сред тях своите нови любими продукти.

Днес в магазини BILLA се предлагат 34 собствени марки, които включват над 2 200 продукта в основните категории – от продукти за ежедневния пазар до специализирани предложения, следващи най-новите европейски тенденции. Те комбинират доказано качество, постоянен контрол, силно присъствие и на български производители и достъпна цена. Техният дял вече формира над 23% от оборота на BILLA, като очакванията са интересът да продължи да расте.

Кампанията „Спечели от наши марки“, в рамките на която всеки месец компанията ще раздава 500 ваучера за пазаруване в BILLA на стойност 50€ всеки, дава още една причина на клиентите да разнообразят пазаруването си. Инициативата насърчава потребителите да изпробват богатата гама от качествени, модерни и достъпни продукти, създадени под собствените марки на BILLA – за всеки вкус и за всеки бюджет.

За да получите код, с който може да се регистрирате за участие в месечна томбола, е необходимо да натрупате оборот от минимум 50€ на месец от една или повече покупки с BILLA карта на продукти от избрани наши марки. Върху касовата бележка, с която е достигнат този оборот, се генерира уникален код. Кодът може да бъде регистриран на сайта на кампанията www.billalottery.bg за участие в съответната месечна томбола.

Повече информация за кампанията и условията за участие ще откриете на: https://billalottery.bg/