Тръмп отново се прави на спасител: Отваря Стратегическия петролен резерв

Президентът на САЩ Доналд Тръмп упълномощи да бъдат освободени 172 милиона барела петрол от Стратегическия петролен резерв, считано от следващата седмица, съобщава CNN, като цитира изявление на Министерството на енергетиката. Още: Добри новини, лоши новини: Цената на петрола се чуди какво да прави (ВИДЕО)

Колко време ще отнеме?

Снимка: iStock

Още: Напук на уверенията на Тръмп: Иран минира Ормузкия проток, важният морски път на практика е блокиран (ВИДЕО)

"Това ще отнеме около 120 дни, въз основа на планираните темпове на изхвърляне, заяви министърът на енергетиката Крис Райт в изявление. Съединените щати са се договорили да заменят тези стратегически резерви с повече от 200 милиона барела през следващата година - 20% повече барели, отколкото ще бъдат изтеглени - и без разходи за данъкоплатците", каза още Райт.

Ходът за освобождаване на ресурси от Стратегическия петролен резерв представлява обрат от първите дни на войната, когато официални лица отхвърлиха перспективата за използване на резерва като малко вероятна и до голяма степен ненужна.

Тръмп преди това критикува бившия президент Джо Байдън за това, че Стратегическият петролен резерв е управлявал цените на петрола след началото на войната в Украйна, за да го използва за постигане на политическите си цели. Цените на петрола се покачиха с 38 цента само през последната седмица и с 64 цента през последния месец.

Това бе реакция на войната и затварянето на Ормузкия проток, ключов канал, през който обикновено преминава 20% от световния петрол, както и на ответните атаки на Иран срещу петролните съоръжения на богатите на петрол съседи.

Още: Условие: Иран обяви как всяка държава ще може да минава свободно през Ормузкия проток