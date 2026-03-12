Пет кораба атакувани в Персийския залив и Ормузкия проток (ВИДЕО)

Ирански катери, натоварени с експлозиви, изглежда са атакували два танкера с гориво в иракски води, като са ги подпалили и са убили един член на екипажа, след като снаряди са ударили три кораба във водите на Персийския залив, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Последните атаки бележат ескалация на конфликта между Иран и силите на САЩ и Израел, като броят на поразените кораби в региона от началото на боевете достигна най-малко 16.

Корабоплаването в Персийския залив и по тесния Ормузки проток, по който се транспортира около една пета от световния петрол, е почти спряло, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари, което доведе до скок в световните цени на петрола до нива, невиждани от 2022 г.

Корабите, които бяха атакувани късно през нощта от въоръжени катери в Персийския залив близо до Ирак, бяха "Сейфсий Вишну", плаващ под флага на Маршаловите острови и "Зефирос", които бяха натоварени с гориво в Ирак, съобщиха двама иракски пристанищни служители.

"Извадихме тялото на чуждестранен член на екипажа от водата", каза един от служителите по сигурността на пристанището, докато иракските спасителни екипи продължаваха да търсят други изчезнали моряци. Не стана ясно веднага с кой кораб е бил свързан този човек.

Иранските революционни гвардейци предупредиха, че всеки кораб, преминаващ през Ормузкия проток, ще бъде атакуван. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да засили американските атаки срещу Иран, ако той продължи да пречи на преминаването през протока.