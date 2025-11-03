Лекции сутрин, работа следобед

Да учиш и едновременно с това да работиш е предизвикателство за повечето студенти. Теодор Ангелов, който тази година завършва Лесотехническия университет в София, е служител в Kaufland „Малинова долина“, за когото балансът между университетските задължения и кариерния старт се оказва не само възможен, но и насърчен от работодателя. Историята му е доказателство за това, че динамичната работна среда е благоприятна за младите хора тогава, когато им позволява да съчетават академичното и професионалното си развитие.

Гъвкаво работно време, съобразено с обучението

Теодор започва работа в Kaufland преди почти година, привлечен от възможността да трупа опит докато следва висшето си образование. Още от самото начало компанията проявява гъвкавост по отношение на графика му и предлага заплащане до минута. „При нужда мога лесно да правя промени в графика. Ако съм първа смяна, мога да премина на втора или да ползвам почивен ден.“, споделя Теодор.

Тази свобода му е особено полезна по време на сесия, когато подрежда работния си график така, че да му позволява да се явява на изпити. Именно подкрепата, която Теодор получава от колегите и работодателя си, е причината той да се справя успешно и със задълженията си в магазина, и с ученето.

Придобивките, които правят работата още по-приятна

Работата в Kaufland дава на Теодор възможност да развие ценни умения и да придобие увереност в професионалната си посока. Компанията насърчава израстването на младите служители чрез вътрешни обучения и програми за развитие. Допълнителна мотивация им носят и различните социални придобивки на тяхно разположение. За Теодор, който се издържа сам, някои от тях са особено ценни: „Обичам да спортувам след работа и Multisport картата ми е една от любимите придобивки. Ползвам редовно и ваучерите за храна. Много е полезно да имаш нещо допълнително към заплатата, което да ти помага да спестиш средства.“ Студентът не пропуска да се възползва и от малките радости на работния ден, сред които и времето за релакс на масажния стол в стаята за почивка на магазина.

Като един от най-големите работодатели у нас Kaufland предлага разширен пакет от социални придобивки, улесняващи ежедневието на служителите и носещи сигурност. Сред тях са ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, бонуси, 22 дни платен годишен отпуск, специален „Бебе пакет“ за нови родители. и възможност за участие в разнообразни вътрешни инициативи, спортни събития и доброволчески активности.

Възможният избор

За годината, в която е част от екипа на веригата, Теодор се е превърнал в истински посланик на Kaufland и с охота препоръчва компанията на приятелите си. Освен дългия списък с продобивки, от които може да избира, за него най-голямото предимство на работата тук остава фактът, че не се налага да избира между своето обучение и професионалното си развитие. В Kaufland двете вървят ръка за ръка, защото компанията подкрепя младите хора в първите им стъпки на пазара на труда; предлага им стабилност, предвидимост и среда, в която да трупат реален опит още по време на следването си.

Всички възможности за кариерно развитие в Kaufland България можете да намерите тук: https://kariera.kaufland.bg/