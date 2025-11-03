От Черно море до ледената Антарктика – изложба в Централни хали разкрива удивителното разнообразие на птиците по света

На 4 ноември от 18:30 ч. Сцена Централни Хали ще се превърне в отправна точка на едно необикновено пътешествие от бреговете на Варна, през далечните Южни Шетландски острови до прага на Антарктика. Изложбата „С полета на птиците по пътя до Антарктика“ на д-р Боян Мичев, главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и специалист по орнитология, разкрива магията на южните ширини през своя обектив като участник в 33-ата Българска антарктическа експедиция. Събитието е с вход свободен.

В 20 табла с фотографии оживяват моменти от пътя на българския военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“, като пренасят зрителя в плаване, в което небето и морето се срещат в едно. Водещият акцент в изложбата са птиците поради орнитологичната насоченост на проучването. Въпреки това, всеки кадър е визуално свидетелство за красотата и автентичността на океана, за свободата на птиците и за удивителната хармония между човека и природата.

Посетителите на изложбата ще могат да проследят маршрута на експедицията от преминаването през Босфора, където се срещат чапли и делфини, до откритите океански простори, обитавани от великолепни фрегати и албатроси. Показана е близката среща с обитатели на проток Бигъл като хищната птица Каракарата Чиманго и южноамериканска калугерица.

Погледът на фотографа отвежда към дивата природа и суровата красота на Антарктика, където царуват пингвини, морски лъвове и тюлени, а айсбергите пазят тишината на безкрайното бяло.

Изложбата съчетава науката и изкуството. Всеки кадър разкрива полета на птиците над океана, който свързва континенти, култури и светове. Проектът е финансиран от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чрез конкурса за полярни научни изследвания на млади учени.