Прогноза за времето - 4 ноември 2025 г. (вторник)

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над цялата страна облачността ще е значителна и на места, главно в Югозападна България, ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, който в Дунавската равнина постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София - около 8 градуса.

Във вторник ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София - около 10 градуса.

ОЩЕ: "Температури, водещи до пускане на парното": Николай Василковски с прогноза за първите седмици на ноември

Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8 градуса, на 2000 метра - около 3 градуса.

По Черноморието облачността ще е значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 16-17 градуса. Температурата на морската вода е 14-18 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето от 3-9 ноември 2025 г.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 4 мин. и залязва в 17 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 11 мин. Луната в София залязва в 5 ч. и 30 мин. и изгрява в 16 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

Източник: meteo.bg