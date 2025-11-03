Сагата със сметките за парно: Държавата ще решава за нова формула без участието на потребителите

Клиенти на "Топлофикация", които не потребяват парно, накрая плащат "сметките на своите съседи", а държавата се готви да променя отменена по съдебен път формула за начисление без участието на Комисия за защита на потребителите, неправителствени организации и омбудсмана. Това заяви Андреан Славчев, който е адвокат по делото в Съда на ЕС. В края на октомври Съдът на Европейския съюз отмени действащата методика за дялово разпределение, на база на която се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода. Съдът обяви формулата за непрозрачна, посочи, че тя не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите, и допълни, че се основава на теоретични данни, а не на тези, които излизат на практика.

Така вече всеки клиент може да оспори сметката си от "Топлофикация" в съда, стига обаче да докаже, че начислената му сума не отразява реалното му потребление: Как да оспорим успешно в съда сметката за парно: Говори Габриела Руменова.

Споровете около методиката за сградна инсталация

Също през октомври експерти, участвали в множество експертни комисии и завеждали дела срещу наредба на Министерството на енергетиката, свързана с топлофикационните дружества, обявиха на пресконференция, че според тях изравнителните сметки съдържат неправилно съставен компонент, с който "Топлофикация София" кара хората да плащат дори за неизползвана топлина. Цитирани бяха случаи, показващи как дружеството прибира солидни суми от хиляди свои клиенти чрез "невярна", по думите на експертите, формула за изчисление на заплащането на сградна инсталация: Плащаме по "невярна" формула: Как съдът поряза "Топлофикация" за незаконна наредба, но промяна няма.

Съдът на ЕС с решението си не казва, че сградна инсталация е нещо незаконно, но постановява, че на хората трябва да им е ясно защо и за какво плащат, на база обективни показатели.

Председателят на Асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев пък смята, че щом Съдът на ЕС не е казал как трябва да изглежда новата формула, за да бъде тя прозрачна и вярна, "всяка жалба, която е подадена срещу тази формула, е подадена без никаква визия каква би трябвало да бъде тя (методиката - бел. ред.), или какво би трябвало да замени тази формула, за да стане всичко наред" (от интервю на Георгиев пред БНР). В ефира на БНТ в края на октомври Георгиев заяви, че никой не казва как трябва да изглежда въпросната математическа формула, която е основата на дяловото разпределение. Имало и други начини, но най-добрият бил именно тази формула. Нямало жалби от абонати в съда срещу топлофикации, а от "едни организации", които се надяват да отпадне сградна инсталация. Само че делото, заради което Европейският съд се произнесе, е заведено точно от абонат и е за конкретна сметка за парно и топла вода: Не сте длъжни да разбирате колко плащате за парно и топла вода: Топлофикационни внушения по БНТ.

Снимка: БГНЕС

Все още от Министерството на енергетиката не са обявили нова наредба с различна формула за изчисление, а на много места парното ще бъде пуснато до дни. За София това се очаква от 4 ноември. От ведомството не са отговорили и на въпроси на Actualno.com, зададени в края на октомври и включително касаещи сценарий, в който първите сметки за парно излизат, преди в сила да е нова наредба. Все пак в министерството е създадена работна група, която провежда разговори по темата.

Детайлите: държавата ще решава за нова методика само с топлофикациите

Андреан Славчев - адвокат по делото в Съда на ЕС, даде съвместна пресконференция със страната по делото Благой Порязов. Той се бори в съда срещу "Топлофикация" и една от енергийните компании. Вещо лице е дало заключение, прието от районния съд в Пловдив, съдебната експертиза не е оспорена от нито една от страните и съдът е решил, че следва да запита Съда на ЕС. Решението влезе в сила с конкретика и се позова на фактите, установени от националния съд, които не са оспорени от страните. "Най-важното е, че потребителите, които не ползват отопление и битова гореща вода, заради тази формула, на практика, заплащат сметките на своите съседи, които ползват битова гореща вода и отопление", заключи Славчев.

"Съдът на ЕС каза, че формулата не отговаря на никакви изисквания за прозрачност. Тя не може да бъде разбрана дори от експерти", допълни той.

По думите му - с решението категорично се опровергава твърдението на Кремен Георгиев, че „формулата е непрозрачна, защото е сложна и трудна за разбиране от хора, които не са в енергетиката, но това не значи, че някой е излъган“. Очевидно става ясно обаче, че "някой е излъган – това са потребителите, които на практика не потребяват топлинна енергия", смята адвокатът.

Още: След решението на Европейския съд: Топлофикациите се тюхкат, че абонати обжалват сметките си за парно

Последиците от решението са, че то е валидно за съдилищата на държавите членки, за изпълнителната и законодателната власт, „доколкото имаше опити да се върне формулата в нашето законодателството чрез „нова“ наредба на министъра на енергетиката – тя също е оспорена, спряно е действието ѝ", посочи Славчев. Тоест националните органи трябва да се съобразят и да приемат решения, които са "максимално прозрачни и отговарят на физичните закони за изчесление на реално потребление", допълни юристът.

Снимка: iStock

По думите му - в Министерството на енергетиката са сформирали работна група, която трябва да създаде нов метод за изчисление на сградна инсталация, но тази група се състои само от представители на топлофикационните дружества, фирмите за дялово разпределение и министерството. Не са включени организации за защита на потребителите, нито Комисията за защита на потребителите, нито пък омбудсманът. "Отново по някакъв начин държавата в доста свит кръг решава този въпрос. В един момент тази нова методика само ще следва да бъде поставена на обществено обсъждане, ако бъде приета", алармира адвокат Славчев.

Според прессъобщение в сайта на министерството от 29 октомври е била проведена експертна среща с топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение, на която са били обсъдени "варианти за изход от ситуацията". Участниците в разговора са се обединили "около необходимостта да бъде намерено бързо решение, което да запълни правния вакуум, без да бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия", пише в съобщението. "Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани", е посочил заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, под чието ръководство се е провела срещата. Имало е предложение изчисляването на сградната инсталация да бъде обвързано с класа енергийна ефективност на сградата - това щяло да е по-ясен и разбираем механизъм, който да "повиши доверието на потребителите". Очаква се на нова работна среща през следващите дни да бъде предложен работещ вариант на решение, посочиха тогава от Министерството на енергетиката.

Още: Да подготвим радиаторите: Как с някои хитрини да спестим пари от отопление

Страната по делото заговори за "златна вода" и загуби по уж изолирани абонатни станции

Благой Порязов, който е страна по делото в Съда на ЕС, видя в решението заключение, че формулата "наистина противоречи на законите на научното познание и начислява незаконно такса за сградна инсталация". "Едно лице, за което се твърди, че е автор на формулата, е клиент на прокуратурата", твърди той, без да посочва подробности.

Виси въпросът относно цената на топлинната енергия – в Конституцията пише, че тя е социална услуга, но дали е така, пита Порязов. "Тя се изчислява от КЕВР. Много голяма част от доставчиците на топлинна енергия са т.нар. топлоелектроцентрали – там топлата вода е отпаден продукт и за да не се изхвърля в природата, се пренася от топлопреносните мрежи и се ползва от потребителите. Навсякъде се изчислява цената по максимално определената от КЕВР – на това мисля, че трябва да се даде категоричен отговор от държавата", посочи той.

Порязов обърна внимание и на топлотехническите показатели на абонатната станция – станциите трябва да са "много добре изолирани" и да има "максимално ниски технологични разходи" в тях. "Срещу мен и сестра ми са водени досега близо 20 дела от „Топлофикация“, защото аз не искам да плащам топлинна енергия, която физически не може да ми бъде доставена. В тази връзка – през 2006 г. екип на ТУ-София е направил обследване в Пловдив на 27 абонатни станции, старателно подбрани и много добре топлоизолирани, а там има над 1500 абонатни станции. Когато вещото лице по делото, изпратено в Европейския съд, влезе в абонатната станция с термокамера, възкликна: "Такава елха не бях виждал!". Всички цветове основно бяха клонящи към тъмночервено, т.е. дори изолираните тръби са направени така, че допускат загуби. Разликите отиват за сметка на потребителя", сподели той.

Още: "Температури, водещи до пускане на парното": Николай Василковски с прогноза за първите седмици на ноември

И понеже през лятото няма друго освен битова гореща вода, тези загуби няма къде да отидат освен при нея. "Там има един недефиниран коефициент за специфични разходи – той варира от 130 до 250 квтЧ за един кубик вода. А за да се подгрее един кубик вода от 10 до 50 градуса и така да постъпи при абонатите, са нужни 52 киловата за София. В Пловдив са нужни 45 киловата. Тази вода златна ли е, платинена ли е? Категорична е оценката на вещите лица по делата. Тук държавата трябва да даде отговор, защото доставчиците продължават да начисляват такива сметки", заяви Благой Порязов.

По едно от делата вещо лице от Перник е поискало от „Топлофикация“ анализ как е оформена действително инсталираната мощност, разказа той и показа копие от фактура. "Най-долу фигурират имената на Стоилка Порязова (сестра му - бел. ред.) и Благой Порязов. В тези две жилища никога не е влизала единица топлинна енергия, но и те са включени. Това също е непрозрачно и е невярно", смята страната по делото в Съда на ЕС.

Снимка: БГНЕС

"По топлопреносната мрежа и при абонатите влиза топлинен агент около 75-80, максимум 85 градуса за най-студените дни. А по формулата ми начисляват пределната, най-високата мощност", оплака се той, защото казва, че не е използвал изобщо парно.

Порязов не може да си обясни и друго - как допреди да се появи на бял свят тази наредба (по данни, пращани от „Топлофикация“), топлинната енергия за битова гореща вода е била 10-15%, а след това скача до над 50% от общата топлинна енергия: "Самата философия за създаване на тези отоплителни инсталации – да се отопляват хората – е изместена някъде другаде. Щом толкова се начислява за вода, какво да кажем за сградна инсталация, какво да кажем за отопление?". А за отопление са използвани т.нар. индивидуални разпределителни устройства. Те не са измервателни. Поставени в горната част по средата на радиаторите, дават единствено информация за температурна разлика между отоплителното тяло и околната среда (стаята). Показателите от индивидуалните разпределители се събират и оттам започва изчислението на сложната формула. По думи на Порязов - при всеки клиент има датчик, който отчита повече енергия от реалната.

Той показа и фактура от една от годините, в които е било топло и хората са си спрели радиаторите, но през съответния месец е начислена в сметките 4 мегавата топлинна енергия, от които 100% е сградна инсталация. "Това е невъзможно. Кое е честното, кое е прозрачното?", пита Благой Порязов.

Според него потребителят е беззащитен и няма на кого да се оплаче, а в съда е чул, че е налице "неправомерно облагодетелстване" на доставчика на топлинна енергия.

Още: Пускат парното в София, ето откога