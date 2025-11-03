BIRD: Сараите на Доган изглежда са съборени без разрешение

Боянските сараи, дълго свързвани с почетния председател на ДПС Ахмед Доган, вече са съборени, но на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) няма никаква следа от задължителното разрешително за събаряне. Проверка, направена от BIRD, не откри нито документ, нито вписано разрешение за строеж в публичния регистър на НАГ.

Журналистите са търсили по няколко направления – по възможен собственик на имота (фирмите "Акома" и "Делта Епсилон", свързани с бизнесмена и бивш транспортен министър Данаил Папазов), както и по кадастралните идентификатори на имота и сградите. Резултатът е нулев.

Липсващи документи и мълчание от общината

Според експерти, подобен тип събаряне изисква не само разрешение за строеж, но и одобрени планове – за събаряне и за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците. В случая няма публична информация за наличие на такива документи. Още: За екшъна в сараите на Доган, корупцията и калашниците: Говори проф. Николай Радулов (ВИДЕО)

Възниква логичният въпрос: кой, кога и как е издал разрешителните за събаряне? Или, както предполагат от BIRD, е имало само резолюция от висш служител в НАГ, след която багерите просто са започнали работа. Още: Любомир Стефанов: ДПС – Доган опитаха да се изкарат мъченици пред камерите (ВИДЕО)

Собственикът

Имотът е собственост на фирмата "Делта Епсилон", зад която стои Данаил Папазов – същият, който контролира и "ТЕЦ Варна", дружество с големи задължения към държавната "Булгаргаз". Папазов е смятан за близък до санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, а през последните години придоби и т.нар. "Догансарай" край морето.

Съборените вече сгради би трябвало да са били сред активите на "Делта Епсилон", което поставя и въпроса дали дружеството е отразило промяната в своята счетоводна документация.

Бившата резиденция на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в кв. "Бояна" дълго време се свързваше с лидера на ДПС. През април 2025 г. именно там той събра млади партийни активисти, което доведе до напрежение и сблъсъци с полицията. Още: Сараите на Доган и източване на Държавния резерв: Стари връзки в нов контекст

Малко след това Папазов заяви, че нахлуването на Доган и неговите хора в частен имот е недопустимо и сезира органите на реда. Оттогава достъпът до терена е ограничен, а според очевидци в последните седмици на мястото текат усилени възстановителни дейности – багери разкопават терена, а от старата сграда не е останало почти нищо.