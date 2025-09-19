Войната в Украйна:

Маркират участък от пътя Гюешево - Кюстендил

19 септември 2025, 12:57 часа 334 прочитания 0 коментара
През следващата седмица - от 23 до 28 септември, за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение в посока Радомир, по участък от път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч., като поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Между 23 и 28 септември, от 8 ч. до 17 ч. за възстановяване на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, като трафикът ще се осъществява в активната. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но предвидените дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

