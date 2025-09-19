Войната в Украйна:

България ще се пази от "североизток" с два проекта срещу руски дронове

19 септември 2025, 14:52 часа 377 прочитания 0 коментара
България ще се пази от "североизток" с два проекта срещу руски дронове

"След инцидента в полското въздушно пространство, по заповед на началника на отбраната, са предприети действия и мерки от Българската армия за усилване на наблюдението и охраната на въздушното пространство в североизточно направление". По този начин ресорният министър Атанас Запрянов отговаря писмено на парламентарен въпрос за готовността на страната ни да противодейства на вражески дронове. Той му е зададен от депутата от ПП-ДБ Даниел Лорер, след като в нощта на 9 срещу 10 септември Руската федерация тества съюзниците от НАТО с очевидна провокация в Полша, където навлязоха най-малко 19 дрона и трябваше да бъдат сваляни от полската противовъздушна отбрана и от натовски изтребители.

Руският посланик у нас Елеонора Митрофанова бе привикана във външно министерство и получи демарш и заради руските дронове в натовския ни съюзник Полша, и за нахлуването на безпилотен летателен апарат в съседна Румъния, която също е член на Алианса.

Още: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Военновъздушните сили поддържат необходимата готовност със сили и средства (въздухоплавателни и земнобазирани) за защита на въздушното пространство на страната, самостоятелно или в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на Алианса, в случай на масово влитане на дронове", уверява Запрянов.

Още: НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира

Задвижени са два проекта за оръжейни системи

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Въпросът на Лорер гласи: "Какви действия предприема Министерството на отбраната за гарантиране на пълноценна и ефективна защита на българското въздушно пространство с оглед на новите реалности на воденето на въоръжени конфликти чрез масирани атаки от бойни безпилотни машини, които са ежедневие в Украйна и вече преминават границите на Европейския съюз?".

Снимка: iStock

Запрянов отговаря на 18 септември, че безпилотните летателни апарати наистина се превърнаха в основна оръжейна система и „Game Changer“ във войната в Украйна. Благодарение на тях украинските сили успешно се противопоставят на „превъзхождащите ги по личен състав, техника и въоръжение сили на Русия“.

Още: Треперещата ръка на Запада: НАТО вече не може да сдържа Русия както през Студената война

Министерството на отбраната „непрекъснато“ следи развитието на оръжейните системи, тяхното приложение в текущите военни конфликти и промените в тактиките и процедурите както във връзка с тяхното използване, така и по отношение на противодействието им, допълва Атанас Запрянов.

„Министерство на отбраната изгражда необходимите способности на въоръжените сили на Република България за борба с безпилотни летателни апарати още преди случая с масовото навлизане на дронове във въздушното пространство на Полша на 10.09.2025 г. Отчитайки развитието на този тип въздухоплавателни средства, използването им като ефективно средство за разузнаване и поразяване, способностите и системите за борба с тях, политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната инициира няколко проекта за закупуване на оръжейни системи, които са в ход. Същите ще осигурят допълнителни способности на въоръжените сили“, допълва Запрянов.

Още: До 2-3 години очакваме продукция от завода с Rheinmetall: Атанас Запрянов с подробности

Става въпрос за системи за:

  • усилване на радиолокационното разузнаване, наблюдение и откриване на цели, включително на височини, които се използват за влитане и нанасяне на удари с безпилотни летателни апарати;
  • борба с безпилотни летателни апарати – както с кинетични, така и некинетични средства за тяхното поразяване.

Още: Ескалацията Русия-НАТО: България и Румъния тренираха прехващане на "самолет нарушител"

Ще разчитаме на инструмента SAFE от ЕС

Снимка: БГНЕС

С цел ускоряване на реализацията на тези проекти, МО е предприело действия те „да бъдат предложение за финансиране по механизма на Европейския съюз SAFE (Security Action for Europe)“, посочва министърът.

SAFE е механизъм на ЕС, който е в размер на 150 милиарда евро и е част от мащабния план за превъоръжаване на Европа, обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-рано тази година (общо 800 млрд. евро). Чрез SAFE държавите членки могат да повишат отбранителните си способности със съвместни обществени поръчки. Предвиден е 10-годишен гратисен срок за погасяване на заемите, получени по инструмента. Държавите трябва да представят до края на ноември национални инвестиционни планове. След това ЕК ще ги оцени, а изплащането може да стане в началото на следващата година.

Още: Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове

Инструментът SAFE ще финансира покупките на боеприпаси, артилерийски системи, средства за пехотата, дронове, както и проекти, свързани със защита на инфраструктура, на комуникациите и развитие на инфраструктура с двойно предназначение.

На този етап е ясно, че България ще получи 3,27 милиарда евро по програмата.

Още: България ще получи 3,27 милиарда евро по програмата за превъоръжаване SAFE

Научете тук повече за плановете на самия Европейски съюз да противодейства на руските дронове със "стена" по източния фланг.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Министерство на отбраната дронове война Украйна Атанас Запрянов руски дронове война Русия НАТО SAFE руски дронове Полша
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес