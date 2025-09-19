Лавров и Марко Рубио се срещат: Първа официална среща руски външен министър-държавен секретар на САЩ от 4 години

Среща между министъра на външните работи на Русия – Сергей Лавров, и държавния секретар на САЩ – Марко Рубио, е планирана в рамките на юбилейната 80-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, която тече в момента. Новината бе съобщена от постоянния представител на Русия при ООН Василий Небензя, цитиран от ТАСС.

"Предвижда се първата – може би от 2021 година насам – официална среща (на Лавров) с държавен секретар на САЩ", каза Небензя в интервю за телевизия "Россия-24".

Топдипломатите на Русия и САЩ се срещнаха миналия месец като част от делегациите за срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин, в град Анкъридж, в американския щат Аляска, на 15 август.

