Колко пари отделя България за социални обезщетения?

През 2023 г. България е отделила 34,867 млрд. лв. за социални обезщетения, съобщи Националният статистически институт на интернет страницата си. През 2022 г. отделените средства са били 30,392 млрд. лв.

За финансиране на социалната защита в страната през 2023 г. са изразходвани 17,973 млрд. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 28 474,3 млн. лева.

През 2023 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции, са: Болест/Здравна грижа - 9,230 млрд. лева; Инвалидност - 3,659 млрд. лева; Навършена възраст/Старост - 15,572 млрд. лева; Наследници - 2,054 млрд. лева; Семейство/Деца - 3,251 млрд. лева; Безработица - 642,3 млн. лева; Жилищни нужди - 0,62 млн. лева; Социално изключване, некласифицирано другаде - 457,3 млн. лева.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2023 г. заемат разходите по функция Навършена възраст/Старост (44,7 на сто) с основен компонент "разходи за пенсии", следвани от разходите по функция Болест/Здравна грижа (26,5 на сто) и Инвалидност (10,5 на сто).

