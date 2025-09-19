Киев: Водим преговори западните партньори да плащат заплатите на украинските военни

Украинският министър на финансите Серхий Марченко обяви, че Киев активно преговаря с международни партньори за осигуряване на средства за сектора за отбраната и по-специално да се плащат възнагражденията на украинските военни. По време на заседание на Върховната рада на въпрос на депутат от партията "Слуга на народа" дали това се прави, Марченко потвърди, че се водят преговори партньорите директно да финансират заплатите на украинските военнослужещии.

Той отбеляза, че това е един от ключовите приоритети, които президентът Зеленски е поставил пред правителството: намиране на надеждни източници за покриване на разходите за отбрана в средносрочен план.

Марченко добави, че осигуряването на такива средства може да стане част от пакет от гаранциите за сигурността на Украйна. "Има желание и разбирателство, че този въпрос ще бъде решен. Надявам се скоро да можем да обсъдим конкретни споразумения", заключи министърът, цитиран от "Европейска правда".

Министерството на отбраната на Украйна вече е подготвило предварителни оценки, определящи броя на необходимия военен персонал след края на активната фаза на войната и обемите на финансиране по категории. Тези данни ще формират основата за съвместни действия на правителството и международните партньори.

