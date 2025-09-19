Войната в Украйна:

След атаката от премиера: Земеделското министерство свали текстовете за домашната ракия и вино, но само за преразглеждане

Министерството на земеделието и храните информира, че публикуваният на 15 септември 2025 г. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации. Получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете.

В тази връзка Министерството ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.

След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетент

Припомняме, по-рано днес премиерът Росен Желязков бе категоричен в Созопол, че орязването на позволеното количество домашен алкохол, което хората да произвеждат за лични нужди - до 30 литра ракия и до половин тон вино, няма да се случи.

"Това, че МЗХ отново несъгласувано публикува за обществено обсъждане текстове, които нито са предварително обсъдени, нито е ясна политиката. Ясно е, че ще засегне много хора, не е ясно кого ще облагодетелства. Разпоредих на мистър Тахов това нещо да се свали от обществено обсъждане. Това е посегателство върху изконен бит на българина, недопустимо е, няма да се случи", обяви той.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
