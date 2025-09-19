Пошло или нормално? Бившият ректор на УниБИТ Стоян Денчев откри статуя на... себе си (СНИМКИ)

Изключително любопитна инициатива се е провела в двора на УниБИТ на 16 септември. Става дума за откриване на академичната скултурна композиция "ПРОФЕСОРЪТ", която се явява символ на знанието, примествеността и академичността. Композицията представлява фигура на бившия дългогодишен ректор на университета - Стоян Денчев, в ансамбъл с пейка. Любопитното в случая е, че въпросната скулптура е била открита от самия Денчев.

Снимка: УниБИТ

В социалните мрежи на УниБИТ се похвалиха и написаха: "Събитието събра преподаватели, студенти, гости и приятели на университета, които изразиха своята признателност към делото и личността на проф. Денчев. Бяха отправени вдъхновяващи думи и символичен подарък – юбилейното фототипно издание на Славейковата Библия, като знак за принос към науката, образованието и културната памет. Благодарим на всички, които бяха част от този незабравим ден!".

Пейката, снимка: УниБИТ

Сред многото коментари из социалните мрежи, в които има доста недоумение как може човек да открива сам скултпура, на която лично той е изобразен, но има и такива, възхвалящи както работата на Денчев, така и качествата на самата скулптурна композиция, се откроява един, който гласи: "Без коментар! Дори Тодор Живков лично не си откри паметника преживе!".

Кой е проф. Стоян Денчев

Проф. Стоян Денчев е дългогодишен ректор на УниБИТ, бивш депутат от ДПС и бивш главен секретар на Министерски съвет в правителството на Любен Беров. Денчев е бивш сътрудник на Държавна сигурност и някогашен президент на "Мултигруп".

Още: Стоян Денчев: Доган ми каза, че ДПС е в опасност. Пеевски не си е премерил силите

Денчев е вербуван като агент "Симеонов" от контраразузнавателното II управление на Държавна сигурност в края на 80-те години на 20 век. Малко по-късно става съветник в кабинета на Димитър Попов и главен секретар в кабинета на Любен Беров (с мандата на ДПС). За кратко е изпратен за посланик във Финландия, след което се връща обратно в България - този път като депутат от ДПС и зам.-председател на парламентарната група, оглавявана от Ахмед Доган (1995-1997).

Снимка: УниБИТ

Излиза от прякото си участие в политиката през 1998 г., за да стане вицепрезидент на "Мултигруп" при Илия Павлов. През 2002 г. става ректор на тогавашния Колеж по библиотекознание и информационни технологии. През 2005 г. Стоян Денчев беше определен за почетен консул на Султаната на Оман в България - той заемаше тази позиция в продължение на десет години до фалита на Корпоративна търговска банка, в която най-големият държавен инвестиционен фонд на Оман беше акционер.

През лятото на 2009 г., малко след парламентарните избори, спечелени от ГЕРБ, Стоян Денчев стана председател на Надзорния съвет на "Информационно обслужване". Остана на поста няколко месеца.

Денчев беше сменен като ректор на УниБИТ през 2018 г. - 16 години след встъпването си в длъжност, заради въвеждането на мандатността на ръководителите на висши учебни заведения.

През 2023 г. получи Почетния знак на президента, връчен му от Румен Радев. През май същата година Денчев получи и най-високия почетен знак на Министерството на културата - "Златен век - огърлие" за "развитие и утвърждаване на българската култура и национална идентичност". Той бе удостоен с приза от тогавашния служебен министър на културата в служебния кабинет, назначен от Радев – Найден Тодоров.